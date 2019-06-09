Осташко рассказал, как оппозиция использовала Голунова

Москва, 9 июня. Оппозиционной общественности на самом деле плевать на задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков, его используют, чтобы «прогнуть» власть, считает политолог Руслан Осташко.

Голунова задержали в Москве 6 июня, при личном досмотре у журналиста обнаружили пять пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы полиция обнаружила дома у Голунова. Сразу же после задержания за Голунова вступилась либеральная общественность. Не располагая какой-либо достоверной информацией, оппозиционеры заявили о «невиновности» журналиста «Медузы».

Осташко объяснил, что на самом же деле представителям оппозиции нет никакого дела до судьбы Голунова. Его задержание лишь создало повод для очередных нападок на власть.

«Либералам плевать на Голунова. Он просто создал очень удобный инфоповод», — заявил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам эксперта, большинство из тех, кто защищает Голунова, слышат о нем впервые и не читали ни одной из его статей. Тем не менее дело журналиста предоставило оппозиционерам, желающим дорваться до власти, повод показать на весь мир, что «путинская Россия — это преступное государство, где не соблюдаются права человека, и этим случаем отлично воспользовались».

«Оппозиция показала всем, что она может прогнуть власть и поставить себя выше закона», — подытожил Осташко.

Политолог отметил, что подобный инцидент может быть крайне опасным перед грядущими выборами в Москве и Петербурге. Ведь теперь если в Мосгордуму не пройдет, к примеру, Любовь Соболь, то обвинят в этом нынешнюю власть, а не провальную кампанию юриста ФБК.

Также Осташко напомнил, что главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который вынес вердикт о невиновности Голунова, поставив себя выше закона, руководит Общественным штабом по наблюдению за выборами. Несомненно, Венедиктов, который теперь стал «гласом либерального народа», будет проталкивать свое мнение еще и на выборах в Москве и Петербурге.