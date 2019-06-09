Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Черное море в Одессе окрасилось в зеленый цвет

221
0 Оставить комментарий

Черное море в Одессе окрасилось в зеленый цвет

Одесса, 9 июня. В Одессе уже несколько дней можно наблюдать необычную картину: море вблизи береговой линии окрасилось в зеленый цвет. По словам биологов, это вызвано размножением микроскопических бактерий, которые вызывают цветение воды.

В социальных сетях появилось множество фотографий природного явления. На кадрах, которые публикуют пользователи, видно, как морские волны выбрасывают на песок густую пену зеленоватого цвета.

По словам биолога и главы общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, необычный цвет морской воды связан с размножением в ней микроскопических организмов — цианобактерий Nodularia spumigena, сообщает BBC.

Черное море в Одессе окрасилось в зеленый цвет

Балинский отмечает, что подобное происходит очень редко, но сейчас вместе сложились сразу два фактора — соленость и загрязнение воды Одесского залива. Биолог пояснил, что соленость морской воды в районе Одессы уменьшилась, что вызвало интенсивное цветение. К этому присоединился еще один фактор — загрязнение моря отходами сельскохозяйственной деятельности, моющими средствами и недостаточно очищенными сточными водами.

Купаться в море Балинский не рекомендует, хотя официального запрета властей на купание на пляжах Одессы от властей не поступало. Он рассказал, что при контакте с цветущей водой может развиться аллергическая реакция, так как при таком активном размножении микроорганизмов в воде накапливаются ядовитые вещества.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров