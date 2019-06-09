Горбачев назвал «выдумками» сюжетный ход в сериале «Чернобыль»

Москва, 9 июня. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не препятствовал карьере академика Валерия Легасова, который расследовал аварию на Чернобыльской АЭС.

4 июня вышел последний эпизод мини-сериала «Чернобыль», который был создан американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. По сюжету сериала, президент СССР Михаил Горбачев лично распорядился не награждать академика Валерия Легасова званием Героя Социалистического Труда. После этого карьера Легасова была прервана.

Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил, что не давал распоряжения не награждать академика Легасова званием Героя Социалистического Труда.

«Я не давал указаний. А кроме меня кто даст? Это выдумки», — сказал Горбачев.

Валерий Легасов был членом правительственной комиссии по расследованию причин аварии на Чернобыльской АЭС. По неподтвержденным данным, в 1986 году Легасов выступил с докладом на конференции МАГАТЭ в Вене. В этом докладе Легасов якобы предал огласке секретные сведения, после чего Горбачев принял решение давать академику звание Героя Социалистического Труда, передает радиостанция «Говорит Москва».

В последней серии мини-сериала «Чернобыль», Легасов выступает с речью на заседании суда, где выносят приговоры работникам Чернобыльской АЭС. В своей речи герой сериала обвиняет советские власти в замалчивании дефектов, которыми якобы обладал ядерный реактор РБМК-1000. В действительности Легасов не принимал участие в судебном заседании, данная сцена является художественным вымыслом.