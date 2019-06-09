Боевики хотят отвлечь войска Сирии от Идлиба провокациями с БПЛА у базы США «Ат-Танф»

Боевики, дислоцирующиеся в районе Ат-Танфа на оккупированной американцами территории Южного Хомса, планируют провокацию против Сирийской арабской армии (САА) с применением ударных беспилотников, сообщил собственный военный источник портала «Русская весна». Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Рост активности террористических бандгрупп связан с решением лидера США Дональда Трампа нарастить контингент вооруженных сил Соединенных Штатов в Сирии. Очевидно, джихадисты восприняли слова американского президента как инструкцию к действию в рамках дальнейшего обострения ситуации в САР в арабской республике.

«Обитатели печально известного лагеря «Эр-Рукбан», которым удалось покинуть оккупированную область, рассказывают, что, помимо тренировочного лагеря для подготовки диверсионных групп, там существует отдельный цех по сборке БПЛА. Это оружие планируется использовать для провокации против правительственных войск, размещающихся вдоль 55-километровой зоны отчуждения», — передал источник «Русской весны».

Замысел исламистов в том, что запускаемые в направлении позиций САА дроны должны навлечь огонь войск Сирии в сторону района американской оккупации. Формально эти защитные удары могут быть восприняты как якобы намеренная агрессия против сил западной коалиции. С учетом же скорой переброски дополнительных армейских подразделений США в САР, вероятность эскалации в такой обстановке значительно возрастет, добавил военный.

По мнению доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, такое развитие событий в ближайшее время вполне возможно, поскольку радикалы и их западные кураторы будут стараться любой ценой отвлечь Дамаск от освобождения Идлиба. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Скорее всего, это нужно для того в первую очередь, чтобы оттянуть часть правительственных сил от Идлибской зоны и замедлить их продвижение на северо-западе страны. Похоже, они всерьез намерены вынудить командование САА направить часть подразделений на юг. Дело в том, что Идлиб представляет для джихадистов, в том числе для «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), огромную стратегическую важность, поскольку это последний их крупный оплот. Поэтому, они пойдут на любые ухищрения, чтобы сохранить эту провинцию под своим контролем, и будут воевать за нее до последнего», — предположил эксперт.

Однако переиграть правительственные войска радикалам вряд ли удастся. Безусловно, Дамаск будет вынужден принимать меры в случае обострения на юге, но каждый шаг будет предприниматься им аккуратно.

«Полностью данный план боевиков не будет реализован. Сирийская армия уже достаточно опытная, чтобы уметь не попадаться на такие провокации, тем более российская сторона продолжает оказывать ей поддержку. Тем не менее, действительно, высока вероятность, что обстановка у 55-километровой зоны вскоре станет еще более нестабильной, особенно если США разовьют усилия исламистов по намеренной деэскалации ситуации», — отметил востоковед.

Он обратил внимание на то, что Трамп явно не просто так решил нарастить свою сирийскую группировку, что тем более стыдно для него после обещаний о сворачивании кампании в САР. Судя по всему, Вашингтон всерьез надеется отыграться за все предыдущие неудачи, однако заметно откатить ситуацию назад в свою пользу у США и их подопечных уже вряд ли получится, считает собеседник ФАН.

«Конечно, не думаю, что террористам удастся перенести главный театр военных действий из Идлиба под Ат-Танф, но надо быть готовыми к тому, что в случае подобных провокаций придется совмещать продолжение наступления на северо-западе и урегулирование на юге. Притом и проамериканские джихадисты, и военнослужащие Соединенных Штатов, и идлибские боевики-исламисты будут всячески пытаться воспользоваться данной ситуацией, чтобы как-то сломить ход противостояния», — резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.