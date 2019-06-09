Осташко объяснил, как оппозиция делит людей на два сорта и оправдывает воров и убийц

Москва, 9 июня. Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, показало истинное лицо оппозиционной общественности. Политолог Руслан Осташко объяснил, как дело Голунова выявило подход оппозиционеров к делению людей.

Голунова задержали в Москве 6 июня, при личном досмотре у журналиста обнаружили наркотики. Кроме того, запрещенные вещества были найдены и у Голунова дома при обыске. Большинство оппозиционеров, не владея какой-либо информацией, вынесли вердикт – Голунов невиновен.

Политолог призвал не забывать об особенностях либеральной журналистской среды. Он напомнил, что журналисты давно ратуют за легализацию наркотиков, приводя в пример некоторые страны Европы. Доказательством тому, что в среде сотрудников оппозиционных СМИ употребление запрещенных веществ – обычное дело, являются аресты четы Милушкиных и Запрудиных, Гайворонского, Жалауди и Гериева. Тем не менее либеральная общественность сразу же заявила о невиновности Голунова.

«В деле Голунова мы имеет четкое разделение людей на сорта — обычные люди, на которых либералам и «креативному классу» плевать, и свои, те, которые по умолчанию не могут быть виновны вообще ни в чем», — заявил Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Точно так же легко внушаемые представители «креативного класса» готовы оправдывать Михаила Ходорковского, который, конечно же, не мог воровать нефть якобы сам у себя, а Алексей Кабанов не мог убить и расчленить свою супругу. Оппозиционеры оправдывают и Алексея Навального, который якобы «совершенно честно бесплатно работал помощником губернатора Кировской области, а «Кировлес» ему подкинули».

«Свой – значит по умолчанию невиновен <...> плевать всем на закон и на то, что сотни обычных людей сидят до суда в тюрьме по менее тяжким статьям. Главное, что либерала удалось защитить. Теперь они могут смело кричать, что «мы своих не сдаем», и приводить в пример Голунова», — подытожил эксперт.

Осташко также вспомнил и о других резонансных случаях с журналистами, в том числе с руководителем портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Никто из либералов не выходил на митинги против варварского ареста Вышинского, которого больше года держат в украинской тюрьме. Для них Вышинский не «свой» журналист, он не принадлежит к либеральному «сорту», на нарушение его прав оппозиционеры готовы закрывать глаза.