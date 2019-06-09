Боевики «Азова» избили офицера ВСУ за попытку остановить обстрел территории ДНР

Донецк, 9 июня. Боевики украинского националистического формирования «Азов» избили старшего лейтенанта 36-й бригады ВСУ за попытку предотвратить минометный огонь по территории Донецкой народной республики.

«В районе населенного пункта Водяное 9 июня при попытке остановить стрельбу из минометов по территории Республики был избит националистами полка «Азов» военнослужащий 36 бригады старший лейтенант Пятка», – приводит «Новороссия» слова главы пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниила Безсонова.

Он также добавил, что офицера госпитализировали в одну из больниц Мариуполя в тяжелом состоянии.

Ранее власти ДНР сообщили, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе сильно обострилась. По информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, за минувшие сутки украинские силовики выпустили 188 мин и снарядов по территории ДНР​​​.

В ведомстве также добавили, что с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента, под обстрелами украинских силовиков пострадали 10 мирных жителей.