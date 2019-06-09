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Военные ЛНР уничтожили беспилотник киевских силовиков

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Военные ЛНР уничтожили беспилотник киевских силовиков

Луганск, 9 июня. Военные Луганской народной республики сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ. Об этом заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

БПЛА был сбит в районе села Троицкого. Очередное средство воздушного наблюдения, по данным Филипоненко, принадлежит командиру 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковнику Ивану Гаразу.

«Фото и видео материалы из аппарата изучаются нашими специалистами», — уточнил офицер.

Ранее «Луганский информационный центр» со ссылкой на начальника пресс-службы управления оборонного ведомства народной республики Якова Осадчего сообщал, что всего в период с апреля по май подразделения ПВО ЛНР за апрель-май сбили пять беспилотников киевских силовиков.

Летательные аппараты проводили разведку в районе участка разведения Первомайск-Золотое, в окрестностях Первомайска,  Голубовского, Калиновой, Сокольников и Золотого-5.

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Автор: Игорь Федоров
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