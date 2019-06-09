Власти Парагвая заинтересованы во встрече президента страны с Путиным

Санкт-Петербург, 9 июня. Парагвай заинтересован в проведении встречи с Россией на высшем уровне. Об этом заявил вице-президент Парагвая Уго Веласкес в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, парагвайские власти заинтересованы в проведении встречи президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса с российским лидером Владимиром Путиным. Веласкес отметил, что для парагвайского президента было бы большой честью принять Владимира Путина у себя на родине. Вице-президент также добавил, что в рамках форума состоялась его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой обсуждалась возможная встреча президентов России и Парагвая. По его словам, дата возможной встречи Путина и Бенитеса будет зависеть от рабочих графиков президентов.

Кроме того, Веласкес пообещал принять все необходимые меры для создания российско-парагвайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Парагвай — хороший экспортер зерна, мяса, сухого молока, а нам нужны удобрения и особенно технологии, которые очень развиты в России», — пояснил вице-президент.

Веласкес также подчеркнул, что самым важным результатом сотрудничества России и Парагвая в сфере образования является возможность отправления парагвайских студентов на учебу в Россию, передает РИА Новости.