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Политика

Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром

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Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром

Киев, 9 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов стать премьер-министром страны, если возглавляемая им партия «Европейская солидарность» одержит победу на досрочных парламентских выборах.

На вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать главой правительства, бывший украинский лидер ответил положительно.

«Если мы победим на выборах, то — да», — цитирует слова политика на съезде партии «Громадьске».

В то же время, Порошенко не стал комментировать, будет ли он народным депутатом или после выборов сложит свои полномочия. Он добавил, что как лидер партии несет полную ответственность и за действия партии и за действия фракции.

Ранее сообщалось, что политик объявил дальнейший разрыв отношений с Россией главным лозунгом его партии «Европейская солидарность» на предстоящих парламенский выборах . Он также пообещал ускорить вступление страны в НАТО и ЕС. 

Новым президентом Украины 21 мая стал Владимир Зеленский, который с большим отрывом опередил Петра Порошенко во втором туре президентских выборов. Сразу после инаугурации Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады.

Внеочередные парламентские выборы должны пройти 21 июля. В связи с этими событиями партия «Блок Петра Порошенко» сменила название на «Европейскую солидарность». Сам бывший украинский лидер тем временем успел стать фигурантом шести уголовных дел. 

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Автор: Сергей Петров
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