Более 500 нарушителей удалили с ЕГЭ-2019

Москва, 9 июня. Более 500 нарушителей удалили с экзаменов с начала основного периода ЕГЭ-2019. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что с экзаменов были удалены 522 участника: у 223 из них во время ЕГЭ обнаружили сотовые телефоны, у 219 — шпаргалки. Кроме того, после экзаменов в Сети появились 14 контрольных измерительных материалов ЕГЭ. В ведомстве отметили, что их принадлежность конкретным участникам экзамена установлена.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, что нарушения не носят массовый характер.

«Однако находятся выпускники, которые рискуют своими планами на дальнейшее обучение», — цитирует его слова пресс-служба Рособрнадзора, передает РИА Новости.

По его словам, результаты экзаменов нарушителей были аннулированы. Пересдать эти предметы они смогут только в следующем году. Сейчас Рособрнадзор продолжает анализировать видеозаписи прошедших экзаменов и метки, сделанные онлайн-видеонаблюдателями.

Напомним, основной период ЕГЭ-2019 стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. По данным Рособрнадзора, в 2019 году экзамены сдают 750 тысяч человек.