Политолог объяснил, как Венедиктов обратил дело Голунова в свою пользу

Москва, 9 июня. Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков который день не сходит с новостной повестки. Политолог Руслан Осташко рассказал Федеральному агентству новостей, кто останется в выигрыше от резонансного инцидента.

По словам политолога, либеральная общественность яро вступилась за оппозиционного журналиста, у которого обнаружили запрещенные вещества. При этом многие из тех, кто кричит о невиновности Голунова, ни разу не читали его статьи и уж тем более не знают его как человека.

Осташко считает, что разгоревшийся на фоне Петербургского международного экономического форума скандал пришелся на руку некоторым общественным деятелям. Немалые выгоды в этом деле получил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Еще до установления каких-либо обстоятельств дела, не имея оперативных данных и не находясь в контакте с задержанным, Венедиктов поддержал мнение большинства оппозиционеров и заявил о «невиновности» Голунова. Возникает закономерный вопрос, почему же Венедиктов, который не может обеспечить безопасность журналистов собственной редакции, так рьяно заступается за неизвестного ему Голунова, ставя свое личное мнение превыше закона.

«Венедиктов вообще ставит свое мнение выше чего-либо. Он же прекрасно понимает, что если теперь возникнут вопросы у правоохранителей к его сыну по поводу уклонения от службы в армии, нелегального бизнеса или тех же наркотиков, то он всегда включит схему имени Голунова», — считает Осташко.

Политолог подчеркнул, что быть журналистом, да к тому же оппозиционным – «это круче, чем депутатская неприкосновенность». Либеральная общественность готова защищать тебя, закрывая глаза на справедливость.

Кроме того, Осташко напомнил, что главный редактор «Эха Москвы» руководит Общественным штабом по наблюдению за выборами. Несомненно, Венедиктов, который теперь стал «гласом либерального народа», будет проталкивать свое мнение еще и на выборах в Москве и Петербурге.

«После дела Голунова личные акции Венедиктова в роли рупора «общественного мнения» пошли вверх — и он будет этим пользоваться», — подытожил политолог.

Однако сам же «рупор» не может похвастаться хорошей репутацией, в том числе и в отношении закона. Венедиктов признавался, что в юные годы имел сексуальные связи с несовершеннолетними. При этом главный редактор «Эха Москвы» не собирается раскаиваться, ведь СССР не Запад, не наказали бы.

Не обладает репутацией законопослушного гражданина и сын Венедиктова. Заботливый отец поспешил «отмазать» своего сына от армии, при этом сам главный редактор «Эха» отзывался о службе в армии лишь в позитивном ключе. Венедиктов-младший по документам якобы живет за границей, что освобождает его от воинского долга, на самом же деле сын Венедиктова работает в Москве барменом.