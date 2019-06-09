Сын Алибасова рассказал об осложнениях у отца

Москва, 9 июня. Сын продюсера Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца, который шестой день находится в реанимации института имени Склифосовского, куда он был госпитализирован после отравления жидкостью для прочистки труб.

«Он четвертый день в медикаментозном сне — это необходимо, чтобы все силы организма пошли на восстановление. С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник», — рассказал Бари Алибасов-младший, который практически круглосуточно дежурит в больнице.

Он подчеркнул, что один из ожогов у продюсера заживает не так, как нужно, поэтому есть опасность, что это приведет к закупорке кишечника, пишет КП. Уже завтра станет понятно, нужна ли будет операция, добавил Бари Алибасов-младший. Состояние отца он назвал стабильно тяжелым, отметив, что угрозы для жизни сейчас нет.

Как ранее сообщало Федеральное агенство новостей, известный продюсер попал в больницу после того, как выпил по ошибке вместо сока средство для прочистки труб. Пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин впоследствии разъяснил, что у 72-летнего шоумэна плохое зрение и он просто перепутал бутылки.

Супруга продюсера, Лидия Федосеева-Шукшина, сейчас собирает документы, чтобы подать в суд на производителя «Крота». Ответчиком по иску будет ООО «АМС Медиа» (производитель жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». — Прим. ФАН).