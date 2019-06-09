Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине



Киев, 9 июня. Нынешняя система власти на Украине находится в нокдауне, но партия «Слуга народа» нокаутирует ее, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что «Слуга народа» — это не бренд, а мировоззрение его команды, «то, что поможет Украине установить другую систему».

«Не перезагрузить старую, а установить новую систему», — заявил он на съезде организации в Ботаническом саду Киева.

Первый небольшой шаг в этом направлении, по его словам, был сделан 21 апреля (в этот день состоялся второй тур президентских выборов на Украине. — Прим. ФАН)

«Это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», — заявил он.

Кроме того, политик заверил, что Рада нового созыва отменит депутатскую неприкосновенность. Это он уже предлагал сделать нынешнему парламенту после своей инаугурации.

Как сообщалось ранее, сегодня Зеленский представил список «слуг народа», которые пойдут на досрочные парламентские выборы. Кроме того, была утверждена программа партии. Среди ее пунктов: очистка и обновление системы власти, реформа ВСУ. Бюджет на эти цели должен составить не менее 5% ВВП.

Отметим, что несмотря на обещание обновления, Зеленский сохранил в программе партии евроатлантический вектор развития Украины. Ранее приверженность этому курсу он подтвердил во время своего первого зарубежного визита в Брюссель. Тогда же Зеленский заявил, что он лучше Порошенко.

К слову, проигравший выборы экс-президент Украины, возглавляющий переименованную партию «Европейская солидарность» (ранее «Блок Петра Порошенко». - Прим. ФАН), тоже назвал первую десятку кандидатов на выборы в Раду.

Среди них, конечно, оказался он сам, спикер парламента Андрея Парубий (его Порошенко охарактеризовал как «фантастического патриота Украины» и «героя трех революций»), а также первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.