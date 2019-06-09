IAAF отказалась восстановить в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Монако, 9 июня. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отказался восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF по вопросу статуса ВФЛА Руне Андерсен.

Андерсен представил доклад на заседании совета организации, которое прошло в воскресенье в Монако. Члены совета по итогам заседания приняли решение продлить отстранение ВФЛА.

«Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена», — заявил Андерсен.

Он отметил, что вопрос о статусе ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории. По словам Андерсена, срок проверки пока не известен, в настоящий момент продолжается проверка официальных лиц, которые работают со спортсменами. До завершения этой проверки ВФЛА не может быть восстановлена.

«Рабочая группа получила сообщения, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работать», — добавил Андерсен.

Он подчеркнул, что совет рассмотрит повторно вопрос о восстановлении в правах ВФЛА после того, как будут выполнены два необходимых условия. Повторное заседание совета может пройти в Дохе в сентябре текущего года или раньше, сообщает ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин обсудил с Андерсеном «дорожную карту» восстановления членства, на данный момент ВФЛА осталось выполнить два необходимых условия: передать Всемирному антидопинговому агентству запрошенные допинг-пробы из московской лаборатории и выплатить задолженности перед IAAF в размере 3,2 млн долларов.