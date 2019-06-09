Британские эксперты назвали четыре сценария гибели человечества

Лондон, 9 июня. Эксперты британского маркетингового агентства Blueclaw назвали четыре сценария гибели человечества.

При создании сценариев британские эксперты использовали данные из 50 различных источников, включая статистику ООН, Всемирной организации здравоохранения и NASA. По мнению авторов, в ближайшем будущем человечеству могут угрожать эпидемии, природные катастрофы, ядерная война и падение крупного астероида на Землю.

Британские эксперты утверждают, что смертельные заболевания являются главной угрозой для человечества. По их мнению, в будущем люди могут столкнуться с глобальной эпидемией туберкулеза, малярии, вируса Эбола, чумы и холеры. При этом самой опасной болезнью признан туберкулез. Центром возникновения эпидемий могут стать африканские страны.

Широкое распространение ядерного оружия может привести к возникновению масштабного конфликта, который положит конец современной цивилизации. Кроме того, особую тревогу вызывает дальнейшая судьба договора СНВ-III между РФ и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Срок действия договора истекает в 2021 году, будут ли стороны продлевать соглашение, пока не известно.

Уничтожение человечества в результате падение астероида на Землю является маловероятным, так как современные технологии позволяют следить за движением небесных тел на огромных расстояниях. Потенциально опасный астрономический объект сможет приблизиться к Земле только через 100 лет. Таким объектом является астероид Florence, диаметр которого составляет 3,9 километра. Столкновение астероида Florence с Землей может привести к гибели 1,2 миллиарда человек.

Первым в списке губительных процессов указано глобальное потепление. К 2055 году температура на Земле может повыситься на два градуса по Цельсию, уточняет издание. Если и в дальнейшем температура будет расти, то через 2136 лет на Земле будет на 44 градуса жарче. Такое повышение температуры приведет к тому, что вода мирового океана затопит сушу.

Первым в списке губительных процессов указано глобальное потепление. К 2055 году температура на Земле может повыситься на два градуса по Цельсию, уточняет издание. Если и в дальнейшем температура будет расти, то через 2136 лет на Земле будет на 44 градуса жарче. Такое повышение температуры приведет к тому, что вода мирового океана затопит сушу.

Продолжающийся процесс глобального потепления на Земле может спровоцировать масштабные природные катастрофы. По данным британских экспертов, к 2025 году температура у поверхности Земли вырастет еще на несколько градусов, что вызовет наводнения, ураганы и другие катаклизмы, передает РИА Новости.