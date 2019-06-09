Москва, 9 июня. Личные беседы и встречи между лидерами стран иногда становятся более ценными ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя программу пребывания председателя КНР Си Цзиньпина в Петербурге.

Глава Китая 5–7 июня находился в России с государственным визитом. По итогам переговоров в Москве президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху. Председатель КНР также посетил Санкт-Петербург и принял участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дмитрий Песков отметил, что во время таких поездок и разговоров между лидерами стран речь зачастую идет о важных вещах, касающихся как двухсторонних отношений, так и международной повестки. Порой в рамках таких бесед, по словам Пескова, согласовываются позиции по самым важным вопросам.

«И иногда такие беседы становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры», — отметил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что для Владимира Путина организация неформальной части программы пребывания Си Цзиньпина в Петербурге имела большое значение. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российский лидер показывал гостю свой родной город. Песков рассказал об «изюминках» неформальной части беседы Путина и Си в Петербурге.

«Вся программа, особенно ее неформальная часть, соткана из вот таких вот, скажем так, «изюминок», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства рассказал, что во время прогулки лидеров двух стран по Неве было много спонтанных моментов. Например, так главы государств посетили крейсер «Аврора»: об этом президента России попросил председатель КНР.

Как передает «Газета.Ru», Владимир Путин и Си Цзиньпин после официальных мероприятий в Северной столице совершили речную прогулку. Главы государств сделали незапланированную остановку у крейсера «Аврора», где им провели экскурсию, а после этого направились в «Эрмитаж».