МИД РФ объяснил, почему морской арбитраж в Гааге не может рассматривать вопрос о принадлежности Крыма

Москва, 9 июня. МИД РФ заявил о том, что у морского арбитража в Гааге нет необходимых компетенций для рассмотрения дела о принадлежности Крымского полуострова. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что у суда нет полномочий решать вопросы, касающиеся территориальной принадлежности суши.

Представлять Россию на слушаниях в Гааге, которые начнутся 10 июня, будет посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач. Напомним, что украинская сторона инициировала разбирательство в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву. Арбитражный трибунал должен заслушать аргументы сторон и ответить на вопрос, есть ли у него компетенции для рассмотрения претензий Украины о якобы имевших место нарушениях ее прав в отношении морских пространств, прилегающих к Крымскому полуострову.

«Основное возражение российской стороны заключается в том, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора с Россией относительно толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть, а в надежде добиться «юридического» признания своего «суверенитета над Крымом», — подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Если по итогам заседания трибунал согласится с аргументами российской стороны, инициированное Украиной дело завершится на этапе юрисдикционных возражений.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в республике в марте 2014 года. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за включение Крыма в состав РФ. Украинская сторона по-прежнему не признает итоги референдума и считает полуостров своей территорией.