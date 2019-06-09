Двух пострадавших в ДТП в Сочи доставили в краевые больницы. ФАН-ТВ

Минздрав Краснодарского края сообщил, что после проведенных обследований и консультаций краевые врачи приняли решение о переводе одного ребенка и одного взрослого на лечение в ведущие краевые больницы. Такая информация появилась на официальной странице ведомства.

Для транспортировки пациентов задействован вертолет санавиации.

Напомним, авария произошла утром 9 июня. Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи на территории Олимпийского парка. Пострадали 26 человек, среди них трое — дети.

Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю начал проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров.