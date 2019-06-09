Лавров рассказал, чем может закончиться спор Китая и США

Москва, 9 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в споре США и Китая должна победить если и не дружба, то взаимное уважение на основе консенсуса и баланса интересов.

«Должна победить дружба, но если не дружба, то взаимное уважение на основе консенсуса и баланса интересов», — заявил Лавров в ответ на вопрос, кто же победит в споре Пекина и Вашингтона, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Во время Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос, какое место занимает Россия в международной экономической схватке между Пекином и Вашингтоном, привел китайскую пословицу. Российский лидер заявил, что «когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится».

Торговая война между США и Китаем разгорелась после вступления в силу в июле прошлого года взаимных таможенных пошлин. Вашингтон тогда ввел пошлину 25% на импорт свыше 800 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. Пекин отреагировал аналогичными ограничительными мерами, тогда Вашингтон расширил список ограничительных мер еще на 200 миллиардов долларов. Китай в ответ инициировал в ВТО разбирательство. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о вводе новых пошлин на китайские товары с 10 мая.