Осташко: Оппозиция и журналисты показали, что выше закона и могут указывать власти

Политолог Руслан Осташко прокомментировал Федеральному агентству новостей громко отозвавшуюся в медийном поле на этой неделе ситуацию с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым, задержанным 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков.

— В Москве прогремело громкое дело с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого при личном досмотре и во время обыска дома изъяли 9 граммов наркотиков (мефедрон и кокаин). Либерально-оппозиционное журналистское сообщество встало на защиту своего коллеги и активно давит на правоохранительные органы, убеждая всех в невиновности Голунова.

Насколько рационально поведение сотрудников оппозиционных СМИ, игнорирующих факт работы следственных органов, их доказательства и расшатывающих ситуацию в обществе до вынесения законного решения суда?

— Ни я, ни кто-либо из защищающих Голунова не знает точно, были ли у него наркотики и занимался ли он их распространением. Но все защищающие журналиста активисты уже вынесли свой вердикт — он невиновен, наркотики подкинули из-за того, что он журналист и ведет расследования, в которых замешаны силовики.

Давайте зададим себе три простых вопроса и ответим на них.

Употребляют ли журналисты (в особенности либеральные, ратующие за легализацию наркотиков) наркотики? Да, такое бывает. Равно как и не только журналисты.

Подбрасывает ли полиция наркотики неугодным людям с целью закрыть их в тюрьме? Да, такое тоже случается.

Кто должен во всем этом разобраться? Следствие и суд. Но проблема в том, что в нашей стране давно назрела тема большой судебной реформы, потому что у общества нет доверия судам.

Вот эти три ключевых фактора (бытовое употребление наркотиков, незаконные действия полиции и недоверие судам) и были причиной такого медийного шума. Но был ли он случайным и не спровоцирована ли вся эта шумиха третьими силами?

Давайте посмотрим, на каком фоне происходит вся эта медийная шумиха.

ПМЭФ, грядущие выборы в сентябре в ключевых регионах, предстоящая прямая линия президента. Три важнейший политических события, одно из которых — с большим международным размахом. И тут такой медийный скандал, который реально всколыхнул общество. Я в такие случайности не верю.

— Сторонники Голунова пытаются раздуть полицейский скандал и обвинить полицию в подбросе наркотиков.

Можем ли мы применить презумпцию «бритвы Хэнлона»? Стоит ли действительно искать заговор и говорить о подбросах с учетом скандальной известности оппозиционно-либеральной тусовки, которую неоднократно уличали в употреблении и сбыте наркотиков? Или все же Голунов по собственной глупости из корысти мог сбывать запрещенные вещества?

Активисты «Открытой России», сотрудники, причастные к проекту «Мемориал», и другие журналисты давно сидят за распространение наркотиков (чета Милушкиных и Запрудиных, Гайворонский, Жалауди Гериев. Интервью Купрашевич о наркотусовках в «Новой газете» тоже на слуху).

— Давайте будем честны — случаи, когда полиция действительно подбрасывает наркотики, были. Тот факт, что представленные в качестве доказательств фотоснимки из квартиры Голунова не все были сделаны в его квартире, тоже подтвержден самой полицией. Все это дает основания предполагать, что как минимум действия полицейских должны быть проверены. И эта проверка, насколько мне известно, уже идет.

Но тут не стоит забывать и об особенностях самой либеральной журналистской среды. Они ведь реально часто ратуют за легализацию наркотиков не просто так. Не просто так приводят нам в пример некоторые страны Европы, где легкие наркотики легализованы. И полиция прекрасно знает эту особенность.

В деле Голунова мы имеет четкое разделение людей на сорта — обычные люди, на которых либералам и «креативному классу» плевать, и свои, те, которые по умолчанию не могут быть виновны вообще ни в чем. Ходорковский не мог воровать нефть якобы сам у себя. Алексей Кабанов не мог убить и расчленить свою супругу. Навальный совершенно честно бесплатно работал помощником губернатора Кировской области, а «Кировлес» ему подкинули, как и наркотики — Голунову. Свой – значит по умолчанию невиновен.

Ну а в полиции, по мнению либералов, вообще честных людей нет. Отсюда и ярлыки с обвинениями, которые раздают автоматически. Прибавьте сюда подходящее время, медийную активность, и вот мы уже видим, что либералам, по сути, удалось власть прогнуть. И плевать всем на закон и на то, что сотни обычных людей сидят до суда в тюрьме по менее тяжким статьям. Главное, что либерала удалось защитить. Теперь они могут смело кричать, что «мы своих не сдаем», и приводить в пример Голунова.

А вот власть своих, получается, сдает. Потому что Кирилл Вышинский в тюрьме на Украине и никто из либералов не выходит за него на митинги. Журналистку Елену Бойко выслали на Украину, и она там сидит в тюрьме. И получается, что либералы своего достигли.

— Можем ли говорить о том, что оппозиционно-либеральные СМИ в очередной раз пытаются создать из Голунова образ «жертвы режима»?

— Либералам плевать на Голунова. Он просто создал очень удобный инфоповод. Большинство из тех, кто выступает сейчас в его поддержку, ни разу не читали его статьи. В лучшем случае один из десяти знает суть его журналистских расследований. Тут дело вообще не в личности Голунова.

Тут вопрос в том, что появился удобный повод показать на весь мир, что путинская Россия — это преступное государство, где не соблюдаются права человека, и этим случаем отлично воспользовались. Более того, в поддержку Голунова вступилось большое количество людей, не исповедующих либеральных взглядов.

Оппозиция показала всем, что она может прогнуть власть и поставить себя выше закона. Перед грядущей избирательной кампанией в Москве и Санкт-Петербурге это очень опасно. Теперь если условная Соболь не пройдет в Мосгордуму, то в этом будет виноват Путин лично.

— Депутат Госдумы Евгений Федоров, комментируя дело Голунова, заявил, что вся ситуация с журналистом может быть тестом российского общества на выдачу индульгенций преступникам. Если ты журналист или оппозиционер, то имеешь право на все что угодно.

Если исходить именно из этой версии, то можно предполагать работу неких политических сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки в России. Кто мог бы в России организовать подобное мероприятие? Можем ли мы подразумевать работу западных структур? Или все-таки речи не идет о тесте, а митинги журналистов и пикеты оппозиционеров — это реакция на несправедливость (по их мнению)?

— Мне часто говорят, что патриоты передергивают, во всем обвиняя Запад. Над этим многие смеются и относятся к этому с улыбкой. Хотя тот же Запад, к слову, обвиняет Путина во вмешательствах в выборы, и там к этому относятся очень серьезно, включая этот вопрос в сферу государственной безопасности.

Не надо недооценивать наших врагов. На фоне успешно проведенного ПМЭФ и личного участии Си в этом мероприятии очень вовремя подвернулась тема Голунова для очернения нашей страны в целом.

Да, сейчас Россия на фоне Китая не является основной проблемой для США. Но получить такой медийный удар на фоне выступлений Си в Питере — это примерно то же самое, что начать войну во время Олимпийских игр. И да, Запад на это способен. Потому что для них — это вопрос государственной безопасности.

— Почему Венедиктов, который не может обеспечить журналистам безопасность в собственной редакции, заступился за Голунова? При этом он уже заочно оправдал журналиста, поставив свое мнение выше решения суда.

— Венедиктов вообще ставит свое мнение выше чего-либо. Он же прекрасно понимает, что если теперь возникнут вопросы у правоохранителей к его сыну по поводу уклонения от службы в армии, нелегального бизнеса или тех же наркотиков, то он всегда включит схему имени Голунова. Это же круче, чем депутатская неприкосновенность.

К тому же не надо забывать, что Венедиктов руководит Общественным штабом по наблюдению за выборами и он еще будет высказываться по поводу выборов и в Москве, и в Санкт-Петербурге. После дела Голунова личные акции Венедиктова в роли рупора «общественного мнения» пошли вверх — и он будет этим пользоваться.

— Навальный стал активно поддерживать Голунова и призывает дать журналисту свободу. К пикетам подключены штабы блогера во многих регионах России, активисты которых проводят пикеты и высказывают свое мнение. Раньше Навальный не был особо замечен в горячей поддержке журналистов.

Может ли быть его активность связана с тем, что Голунов является ярым критиком московской мэрии, а сам Навальный стремится продвинуть своих кандидатов в Мосгордуму? То есть это некая дешевая попытка хайпануть и утихомирить конкурентов?

— Навальный — это хайпожор. Он не упустит возможности пропиарить себя лично на любом удобном поводе. По сути, его поддержка Голунова — это такой сигнал Собянину: не пустите Соболь в Мосгордуму, буду бузить. И ведь будет.

— Главред RT Маргарита Симоньян отметила, что поддержка оппозиционно-либеральными журналистами Голунова формирует иллюзию наличия единого журналистского сообщества, так как сами либералы поддерживают лишь своих. Они очень редко высказываются в поддержку своих коллег из государственных СМИ, которые, кстати, за Голунова вступились одними из первых. Либеральные СМИ вряд ли что-то скажут о гибели госжурналистов в Луганске, а убийство Игоря Корнелюка и Антона Волошина не назовут убийством.

Откуда такая избирательность у оппозиционных СМИ, почему нет солидарности? Можно ли говорить о том, то подобные СМИ специально стоят особняком в уголке антигосударственности для реализации своих разрушительных целей?

— У либералов люди давно поделены на сорта — свои и остальное быдло. Сейчас у них непростые времена, потому что своих во власти не так много. Но вот сочувствующих — немало. Главная цель либеральной оппозиции и журналистов оппозиционных СМИ — это заставить нас, простых россиян, платить и каяться. А потом каяться и платить. За то, что мы не слушаем «мудрый» Запад. За то, что чтим нашу историю и память о наших предках. За то, что хотим жить своей жизнью.

Посмотрите, каков основной месседж в защите Голунова? Мы опять должны платить и каяться. А для этого просто обязаны дать места во власти представителям касты «своих» для либералов.

Им плевать на настоящую Россию за окном. Им нужна та Россия, где только они и есть власть.

— Почему все защитники Голунова забыли о Вышинском в украинской тюрьме?

— Голунов — свой. Вышинский — раб Путина, не человек в их понимании. Притом что этих двух журналистов даже сравнивать нельзя с точки зрения их профессиональной деятельности.

Когда уляжется пыль, когда появятся подробности дела Голунова, тогда, возможно, те нелиберальные журналисты, которые сейчас поддерживают Голунова, спросят у либеральных журналистов и про Вышинского. Спросят — и не услышат ответа.

— Депутат от ЛДПР Диденко считает хорошей инициативой «выдачу» оппозиционным журналистам иммунитета от власти и обеспечение юридической защиты, чтобы эти люди могли заниматься своей «профессиональной деятельностью».

Можно ли критику власти, зачастую сопровождаемую субъективизмом и фейками, называть профессиональной деятельностью? К чему приведет выдача подобного иммунитета оппозиционным журналистам? Можно ли вообще это расценивать как ту самую индульгенцию на преступность?

— К сожалению, критерии профессионализма журналистики упали очень низко в целом по профессии. Если при этом отдельной категории журналистов выдать иммунитет, то мы получим реально людей высшей касты и высшего сорта. Это как нацисты на Украине. Нам вот говорят, что у них нет поддержки в обществе, потому что они набирают 2-3% на выборах. А зачем им идти во власть? Если им что-то нужно, они просто идут и берут это силой. Мы хотим такого же в России для либеральных журналистов?

— Ситуация для Голунова пока что складывается позитивно. Суд оставил его под домашним арестом. Однако либеральная пресса и активисты все равно продолжают пикеты и провоцируют задержания. В Telegram-каналах некоторые авторы проводят опросы о готовности людей выходить на улицы для поддержки протестных настроений.

Как сегодня не допустить общественных массовых беспорядков? Что нужно объяснить людям, чтобы они объективнее реагировали на ситуацию с задержанием Голунова?

— Боюсь, что тема с поддержкой Голунова может быть надолго. Это очень выгодно для оппозиции после ПМЭФ, перед объявлением списков кандидатов от партий перед выборами и вообще перед началом избирательной кампании. В этом сентябре — выборы в Мосгордуму и губернатора Санкт-Петербурга. Два важнейших региона для нашей страны, с политической точки зрения. Мне порой кажется, что кого-то в полиции подкупили, чтобы этот процесс начался именно сейчас. Уж слишком все удачно складывается для оппозиции в этом деле.

А людям надо объяснить, что закон должен быть один для всех. И только за это и надо выходить на митинги.