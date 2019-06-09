США перебросили в Польшу летающий комплекс РЭБ

Варшава, 9 июня. США разместили новое оружие на территории Польши. Речь идет о летающем комплексе РЭБ. Он примет участие в тренировках с американскими самолетами и союзниками Штатов по НАТО.

Данные о приземлении на авиабазе самолета радиоэлектронного подавления ЕС-130Н Сompass Call распространил Defence Blog со ссылкой на сообщение ВВС США. В Пентагоне заявили, что переброска самолета была согласнована с Минобороны Польши и демонстрирует приверженность Вашингтона укреплению безопасности в Европе.

Воздушная система радиоэлектронного подавления EC-130H Compass Call функционирует на базе военно-транспортного самолета C-130 Hercules. Как уточняет телеканал «Звезда», кабина самолета оснащена аппаратурой радиоразведки, перехвата и постановки помех. Экипаж состоит из 13 человек: руководитель миссии, два пилота, штурман, бортинженер, два офицера РЭБ, четыре лингвиста-криптолога, оператор сбора данных и эксперт по техническому обслуживанию в воздухе. В военных учениях также будут принимать участие истребители F-16C из F-52 из немецкого Шпангдалема.

Напомним, в начале мая замглавы министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд и замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский договорились вместе укреплять восточный фланг НАТО. Встреча высокопоставленных политиков прошла в Пентагоне. Руд и Шатковский решили добиваться этого путем расширения американского присутствия в Польше.

О планах Вашингтона разместить в Польше больше своих военных, заявлял и польский министр обороны Мариуш Блащак, а президент Польши Анджей Дуда сообщил, что расходы по размещению американского военного контингента готова взять на себя Варшава. Более того, по его словам Польша может выделить два млрд долларов на строительство военной базы для военных США. По последним данным в Польше находится бронетанковая бригада и многонациональная батальонная группа. Их общая численность составляет более 4,5 тыс. человек.

Напомним, 22 мая китайские военные эксперты высоко оценили российские комплексы радио-электронной борьбы, назвав их «невидимыми убийцами».

Статью о возможностях созданных в России комплексов радио-электронной борьбы опубликовало издание Sohu. По мнению авторов материала, комплекс РЭБ «Мурманск-БН» может обезвредить противника, сделав бесполезным все его радиоэлектронное оборудование в радиусе до 5 тыс. км от своей позиции.