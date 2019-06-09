Назван топ-5 самых дешевых автомобилей в России

Москва, 9 июня. Эксперты составили рейтинг самых дешевых новых автомобилей на российском рынке.

Первое место в рейтинге занимает LADA Granta, стартовая стоимость автомобиля составляет 435 тысяч рублей. LADA Granta была обновлена в 2018 году, благодаря чему машина получила более современный дизайн. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью от 87 до 106 лошадиных сил в зависимости от комплектации.

На второй строчке расположился Datsun ON-DO. Японский бренд Datsun принадлежит компании Nissan. Datsun ON-DO был разработан на платформе LADA Granta. Серийное производство автомобиля осуществляется в России на заводе «АвтоВАЗ». Стоимость ON-DO составляет 480 тысяч рублей.

Третье место занял отечественный внедорожник LADA 4x4. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 519 тысяч рублей. Внедорожник оснащен постоянным полным приводом и блокировкой межосевого дифференциала. При этом высокий дорожный просвет дает возможность без труда преодолевать любые препятствия, которые возникают на пути.

На четвертой строчке расположился хэтчбек Datsun MI-DO. Стартовая цена автомобиля составляет 545 тысяч рублей. Машина оснащена комплектации передней подушкой безопасности, усилителем рулевого колеса, а также противоугонной системой.

Пятое место разделили седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero. Обе модели хорошо известны российским автолюбителям благодаря высокому качеству. Начальная цена Logan и Sandero составляет 569 тысяч рублей, передает CarsWeek.