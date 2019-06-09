Спецотряды армии Сирии «Силы Тигра» отразили наступление «Джебхат ан-Нусры»* в Хаме

Незаконные вооруженные бандформирования во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» не оставляют попыток прорвать линию обороны правительственных войск САР. Вчера боевики предприняли очередные атаки на позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Хама.

Примерно в это же время были обстреляны жилые кварталы в городе Хама. Есть погибшие среди военнослужащих, данные о жертвах среди мирного населения уточняются, сообщает спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в арабской республике.

Накануне вечером подразделения сирийских правительственных сил отразили две массированные атаки со стороны бандформирований во главе с террористической организацией «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ).

Местные источники сообщают, что перед нападением боевики открыли минометный огонь, после чего в направлении Джуббейн – Джамала в пешем порядке и на пикапах выдвинулся отряд численностью до 60 человек, вооруженных ручными пулеметами и гранатометами.

Примерно в это же время из селения Тель-Сайт, контролируемого террористическими группировками, были запущены несколько снарядов из РСЗО по Хаме. Разрушено несколько домов в жилом секторе. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Наступление удалось остановить только перекрестным огнем из укрепленных опорных пунктов. Противник вернулся на исходный рубеж в район Джуббейна, однако ранним утром предпринял повторное наступление, в котором участвовало уже 120 джихадистов.

Остановить вооруженные бандгруппы на подступах к позициям САА удалось только бойцам бригады «Силы Тигра» под руководством генерала Сухейля Аль-Хасана. Противник потерял более 10 боевиков и несколько пикапов с пулеметами. При отражении атак, однако, погибли также двое военнослужащих правительственных сил.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов считает, что подобные контратаки исламистов — всего лишь отчаянные попытки сдержать дальнейшее продвижение войск САР. В целом же каким-то образом сломить ситуацию в свою пользу посредством таких действий боевикам уже не удастся, выразил уверенность он в беседе с корреспондентом ФАН.

«Если смотреть на ситуацию в масштабах всей Сирии, то, конечно, мы наблюдаем безуспешные старания остатков исламистов как-то изменить свое незавидное положение. Для этого радикалы, очевидно, используют последние ресурсы живой силы. Но это бесполезно. На данный момент я вижу только один возможный негативный поворот в дальнейших событиях», — заметил наш собеседник.

Он вероятен в случае наращивания с помощью иностранных кураторов численности бандформирований террористов в Идлибе. Но даже этот сценария едва ли сыграет какое-то решающее значение на фоне всего сирийского конфликта.

«Если джихадисты через те внешние силы, которые их поддерживают, осуществят обратную передислокацию отрядов, ранее выведенных из САР в Афганистан, Ирак и другие страны региона, то еще возможно какое-то более-менее серьезное противоборство в Идлибской зоне. С людскими ресурсами там у боевиков хоть и плотно, но в целом все же не очень хорошо, и потому без восполнения потерь им долго не продержаться», — убежден эксперт.

Преимущество явно на стороне военнослужащих САА, которые, кроме того, действуют под прикрытием ВКС РФ, поэтому в случае старта масштабной операции оккупированная провинция, безусловно, будет освобождена и притом в относительно короткий период.

«Эти попытки прорыва боевиков будут продолжаться до тех пор, пока не будет принято решение о начале полноценного наступления армии Сирии против остатков бандгрупп. Политическая ситуация вокруг Идлиба, по замыслам иностранных интервентов, должна постоянно подогреваться провокациями радикалов, поэтому боевики получают приказы вести атаки и диверсии, вероятно с не всегда реализуемыми обещаниями в поддержке. В целом джихадисты на данном этапе шаг за шагом терпят поражения в этом регионе от рук правительственных войск, которые прошли всю кампанию и получили огромный боевой опыт», — закончил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.