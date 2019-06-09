The National Interest рассказал, как гениальный авиапроект СССР на десятилетия обогнал США

Москва, 9 июня. Обозреватель The National Interest рассказал об уникальном авиационном проекте СССР, который на десятилетия обогнал все американские разработки.

Как сообщил Себастьен Роблин, в 1950-1960-х Вашингтон был увлечен созданием самолетов-шпионов, которые могли без труда проникать в воздушное пространство противника. США гордятся данным периодом развития технологий, так как именно в это время была придумана технология «стелс». В этот же период появились американские разведчики B-57, U-2, A-12 и SR-71, более известный как «Черный дрозд». Последний американские специалисты считают уникальным достижением авиастроения, однако они забывают, что проект СССР на десятилетия обогнал все разработки Пентагона.

Как отмечает Роблин, СССР никогда не делал ставку на разведывательную авиацию, отдавая предпочтение стратегическим самолетам и межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР). Однако именно в этот период советский ученый Павел Цыбин сконструировал предшественника «Черного дрозда».

Первый полет НМ-1(РСР) Постройка НМ-1 в основном была закончена к середине 1958 г., но выкатка самолета на летное поле (г. Жуковский) произошла значительно раньше полной готовности для демонстрации ударных темпов работы и выполнения плана. Поэтому ряд до… https://t.co/IOwqGtwaUo pic.twitter.com/p9OuKprQ5V — Военная Символика (@ArmySymbol) April 7, 2018

В 1954 году Цыбин предложил Кремлю создать ядерный бомбардировщик с выдающимися характеристиками. Согласно проекту, скорость самолета должна была достигать 3000 км/ч при высоте полета в 30 тысяч метров и дальности в 14 тысяч километров. Для создания самолета предполагалось использовать шестигранные профили минимальной толщины.

«С такими характеристиками РС мог бы наносить межконтинентальные ядерные удары на скоростях и высотах, которые сделали бы перехват невозможным», – отмечает Роблин.

Однако проекту Цыбина не суждено было реализоваться. Из-за кадровых проблем в конструкторском бюро самолет получился гораздо тяжелее запланированного, что значительно сократило дальность полета. Кроме того, после пуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева в советском военно-промышленном комплексе начались коренные перестройки. Как отмечает обозреватель, гениальный по своей задумке аппарат стал жертвой бюрократии и ракетной гонки.