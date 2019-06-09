Власти ДНР рассказали об обострении ситуации в Донбассе

Донецк, 9 июня. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе сильно обострилась. Руководитель представительства Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов сообщил, что новый виток эскалации может привести к еще большим жертвам.

Ранее в ведомстве заявили, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили 188 мин и снарядов по территории ДНР​​​. В результате обстрелов был ранен мирный житель города Горловка.

Якубов отметил, что ситуация сильно обострилась за минувшие двое суток. По его словам, по территории ДНР было выпущено более 200 боеприпасов из запрещенных минскими соглашениями видов вооружения.

«В случае, если командование ООС не прекратит отдавать приказы на обстрелы республики, ситуация на линии соприкосновения может выйти из-под контроля. Новый виток эскалации неизбежно приведет к еще большим жертвам», — сказал Руслан Якубов, передает РИА Новости.

Он добавил, что с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины, который во время инаугурации обещал прекратить огонь в Донбассе, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков были ранены 10 мирных жителей. Якубов отметил, что ДНР призывает гарантов минских соглашений из числа европейских стран и международные организации оказать влияние на новые киевские власти, чтобы не допустить трагических последствий.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве ДНР и ЛНР не согласились с новым руководством страны. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против региона. По данным ООН, жертвами военной операции украинских властей в Донбассе стали более 13 тысяч человек.