Барецкий готов стать фронтменом «Ленинграда» вместо Шнурова

Москва, 9 июня. Известный шоумен Стас Барецкий заявил, что готов возглавить группу «Ленинград» вместо Сергея Шнурова, который не так давно заявил о роспуске музыкального коллектива.

Как отметил Барецкий в интервью порталу «Собеседник», Шнуров не собирается распускать группу, он лишь хочет создать новый коллектив с прежним названием.

«Да, новый «Ленинград» будет. Вокалистом стану я, а Шнур останется руководителем группы», — заявил музыкант, добавив, что не боится такого поворота и всегда поддерживает «новую движуху».

Барецкий добавил, что хотел бы сделать «Ленинград» таким как раньше — «рисковым и отмороженным». Шоумэн уверен, что коллективу не хватает былых «пьянок, скандалов и драк». По словам музыканта, Шнуров теперь – человек искусства, человек элиты и исполнять песни, которые нужны народу, уже не может.

Напомним, что сам Барецкий проработал в группе «Ленинград» не один год. Ранее он прокомментировал новый клип группировки «Ленинград» на песню «i_$uss», назвав его «громким хлопком дверью перед уходом». Провокационный ролик религиозного содержания музыканты "Ленинграда" выложили на своем канале Youtube. В новом видео рассказывается история о девушке, которая пришла в ночной клуб под воздействием наркотических веществ и встретила там молодого человека, напомнившего ей Иисуса Христа.

Барецкий тогда заявил, что провокационность видео напрямую связана с закрытием группы, добавив, что это далеко не последнее громкий клип «Ленинграда», и анонсировал новую песню.