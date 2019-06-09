Сирия, 9 июня. SDF**** провели рейды в городах Шхиль и Сувейдан-Джазира в Дейр-эз-Зоре. «Нусра»*** подорвала заминированный автомобиль в зоне контроля САА в Хаме. Курды заявили о нескольких вылазках на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают атаковать позиции боевиков в северной части Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): понесла потери в результате вылазок курдов в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: организовала взрыв автомобиля в зоне контроля САА в Хаме.

Курды: провели рейды в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; заявили о выявлении «спящих ячеек» ИГ1 в населенном пункте Сувейдан-Джазира в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Ирака: задержали одного из террористов ИГ в провинции Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

На северо-западе Алеппо произошло убийство двух мирных жителей. Согласно информации новостного агентства Syrian Network for Human Rights, на окраине населенного пункта Маабетли в Африне были обнаружены тела мужчин со следами пыток. Никаких сведений о том, какая из антиправительственных группировок несет ответственность за случившееся, пока не поступало. Тем не менее местные активисты обвиняют в произошедшем боевиков протурецких вооруженных формирований, под контролем которых находится территория кантона. Вероятно, сирийцы были арестованы и затем убиты во время допроса. Более подробные данные в настоящий момент выясняются.

Между тем курды заявили о новых вылазках, предпринятых в оккупированных протурецкими боевиками районах в течение недели. Как передает агентство новостей Al Masdar News, курдские радикалы признали свою причастность к нападениям, совершенным 5 и 6 июня у городов Азаз и Джандарис, а также в районе Шерава в Африне, в результате которых были убиты девять боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА).

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейды в населенном пункте Шхиль на юго-востоке от административного центра провинции. О последствиях обысков пока ничего неизвестно. Напомним, ранее в ходе подобных мероприятий под арестом оказывались мирные жители, подозреваемые в связях с террористами «Исламского государства»1. Тем не менее, по сведениям местных активистов, среди задержанных зачастую находились безосновательно обвиненные лица, неугодные курдской администрации, большинство из которых принимали участие в митингах против произвола SDF.

Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (RE_N_AS), также курды обследовали территории в городе Сувейдан-Джазира, что позволило обнаружить несколько «спящих ячеек» террористической группировки. Сообщается об изъятии у задержанных большого количества оружия и взрывчатых веществ.

Провинция Хама

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции не перестают обстреливать районы, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) в северной части провинции. Исламисты нанесли удары по авиабазе в Хаме ракетами «Град». Никакой информации о нанесенном военному объекту уроне пока не поступало. Кроме того, по данным военного источника в сети Twitter (RadioAlKul), исламисты террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, организовали подрыв заминированного автомобиля в зоне контроля правительственных сил поблизости от деревни Джаламе.

Тем временем самолеты ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в регионе, атаковав укрепрайоны исламистов недалеко от населенных пунктов Кафр-Зета, Ас-Сахр, Аль-Джуббайн и Тель-Малах к северо-западу от административного центра провинции. Несколько часов назад в данном районе также работали российские ВКС.

Ирак

В связи с участившимися вылазками боевиков «Исламского государства» иракские вооруженные силы возобновили поиск «спящих ячеек» группировки в провинции Аль-Анбар. Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что в результате проведенной спецоперации один из джихадистов был арестован в районе населенного пункта Аль-Карма. Отмечается, что задержанный занимался вымогательством средств у местных жителей для возрождения ИГИЛ1. Напомним, группировка лишилась всех ранее занимаемых территорий страны еще в конце 2017 года, однако подпольная деятельность оставшихся джихадистов ИГ продолжается до сих пор. Так, накануне отмечались вылазки боевиков в провинциях Киркук и Аль-Анбар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)