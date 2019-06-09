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Высоцкая испугала фанатов изменившимся лицом

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Высоцкая испугала фанатов изменившимся лицом

Москва, 9 июня. Поклонники телеведущей Юлии Высоцкой испугались из-за изменившегося внешнего вида звезды.

По их мнению, особенно сильно изменения видны на последних селфи, которые артистка опубликовала в своем Instagram. Фанаты признались, что им пришлось потратить много времени, чтобы узнать Юлию.

Часть подписчиков решила, что до неузнаваемости артистку изменили «уколы красоты». Другие выразили надежду, что виной всему все-таки не ботокс, а фотошоп или неудачный ракурс.

«Хочется верить, что просто неудачное фото. Срочно все исправить», — просят Высоцкую в комментариях.

Нашлись и те, кто решил, что Высоцкая стала очень похожа на своего  супруга, режиссера Андрея Кончаловского. Совсем недавно Юлия опровегла слухи о разладе в их семье. По ее словам, в отношениях с мужем царит идиллия. Совсем недавно пара  вернулась из Италии, где они побывали с гастролями со своим новым спектаклем «Сцены из супружеской жизни».

Над этой постановкой они начали работать очень давно. К слову, в браке они состоял вот уже 20 лет, а в январе этого года даже повенчались. Высоцкая тогда рассказала журналистам, что пройти обряд венчания первым захотел именно 81-летний Кончаловский. 

По данным телеканала 360, венчание прошло в Троицком соборе Псковского кремля. Таинство совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

 

 

 

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Автор: Игорь Федоров
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