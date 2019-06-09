Журналист Голунов заявил в телеинтервью, что никогда не употреблял наркотики

Москва, 9 июня. Журналист интернет-издания Meduza Иван Голунов, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, отрицает свою вину. В интервью журналистам съемочной программы «Вести. Дежурная часть» он отметил, что «готов ответить» за эти слова.

Беседа сотрудников ВГТРК с Голуновым состоялась в здании окружного управления внутренних дел, где проводились следственные действия. На кадрах запечатлено, что Голунов во время интервью находился под конвоем и в наручниках, а на его обуви нет шнурков.

«Я никогда не употреблял наркотики, я никогда не имел при себе наркотиков, я журналист, я занимаюсь расследованиями», — сказал Иван Голунов.

Журналисты «Вестей» спросили, понимает ли он, что за эти же слова придется отвечать. Голунов заявил, что готов ответить. При этом он добавил, что год назад врач ему выписывал таблетки, которые могли быть «легкими психотропными веществами».

«Я готов ответить. Я никогда не употреблял и не хранил наркотики, если ими не считаются таблетки, которые мне выписывал доктор год назад по рецепту. Как мне говорили, это легкие психотропные вещества», — сказал Голунов.

В заключении медиков, которое оказалось в распоряжении программы «Вести. Дежурная часть», говорится, что в момент задержания сотрудниками полиции Иван Голунов имел признаки опьянения. Какого именно, будет установлено позднее.

В комментарии программе следователь 1-го отдела следственной части УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Игорь Лопатин подчеркнул, что обвинение всегда предъявляют только по совокупности доказательств.

«При наличии наркотиков в данном случае, наличии показаний свидетелей», — отметил он.

Сотрудник правоохранительных органов отметил, что по данному делу имеется достаточное количество доказательств для предъявления обвинения. Сбор доказательств по делу продолжится, чтобы «ни у кого не возникало сомнений в виновности данного лица», добавил он.

Во время беседы журналистов «Вестей» с Голуновым также выяснилось, что он не является штатным сотрудником издания Meduza. По его словам, он работает с этим СМИ по договору, а трудовая книжка находится у него на руках.

«Я выполняю работу, мне за это платят деньги», — сказал Иван Голунов.

Ранее Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

Напомним, сотрудники полиции задержали Ивана Голунова на Цветном бульваре в Москве 6 июня. Сообщалось, что при нем были обнаружены пять пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы полиция обнаружила дома у Голунова.

В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Издание Meduza потребовало освободить Голунова и создало петицию на сайте Change.org. Главный редактор РБК Елизавета Голикова, комментируя скандальное дело, отметила, что перед законом все должны быть равны, вне зависимости от социального статуса и рода деятельности.

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что намерен лично изучить дело журналиста. Он добавил, что генпрокурор РФ Юрий Чайка находится в курсе событий. Кроме того, в связи с широким общественным резонансом вокруг дела Голунова, Общественный совет при МВД РФ взял расследование под особый контроль.