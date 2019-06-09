Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с РФ

Киев, 9 июня. Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что главным лозунгом его партии «Европейская солидарность» на будущих выборах в Верховную раду станет дальнейший разрыв отношений с Россией. Политик пообещал также форсировать интеграцию Украины в НАТО и ЕС.

«Мы защитники Украины, реформ, европейского выбора нашего государства. Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — приводит ТАСС слова Порошенко на съезде партии.

Политик также отметил, что сейчас на Украине есть множество пророссийских политических сил, которые «враждебны ко всему, что Украина достигла за пять лет». Порошенко добавил, что эти силы отдаляют страну от вступления в ЕС и мешают интеграции в Североатлантический альянс.

Напомним, что новый президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность 21 мая, в тот же день он подписал указ о роспуске Верховной рады. Внеочередные парламентские выборы украинский лидер назначил на 21 июля. После этого партия «Блок Петра Порошенко» сменила название на «Европейскую солидарность». Сам экс-президент Украины тем временем успел стать фигурантом шести уголовных дел. В частности, политика обвиняют в госизмене после керченской провокации и незаконном обогащении.