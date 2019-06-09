Зачем Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Если президент США Дональда Трамп продолжит усиливать торговое противостояние с Китаем, США придется заплатить высокую цену. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Обострение торговой войны

Пекин в конфиденциальном порядке предупредил несколько иностранных компаний, включая Dell и Microsoft, о последствиях их согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, 4 и 5 июня на закрытых встречах, куда были приглашены представители зарубежных компаний, члены национальной комиссии по развитию и реформам, министерства коммерции и министерства промышленности и информатизации Китая высказали свою позицию по сложившейся ситуации.

По мнению газеты, переговоры, вероятно, были инициированы высшим руководством Китая, учитывая такой высокий уровень представителей. Помимо Dell и Microsoft, на встрече присутствовали люди из британской компании ARM и южнокорейских Samsung Electronics и Hynix.

Переход к действиям

Как отметил Максим Жаров, Китай как вторая экономика мира переходит к активным действиям для того, чтобы заблокировать дальнейшее развитие торговой войны против него, развязанной США.

«Встречи представителей китайского руководства с топ-менеджментом ведущих мировых лидеров IT-индустрии уже возымели успех, о чем свидетельствует заявление компании Google, которая считает, что дальнейшее расширение торговой войны США против Китая будет представлять угрозу национальной безопасности Америки», — пояснил Максим Жаров.

По словам эксперта, такие заявления наверняка заставят администрацию Трампа остановиться и задуматься над ценой, которую будут платить США в случае дальнейшего продолжения торговых и санкционных войн против Китая и России. По мнению Жарова, руководству России по примеру Китая тоже стоит предать гласности свои встречи с ведущими международными компаниями, которые недовольны перспективами дальнейшего ужесточения санкционного режима против нашей страны.

«Состоявшееся на ПМЭФ объединение Китая и России в противостоянии торговым и санкционным войнам, развязанным Америкой, способно положить им конец уже в самом скором времени, если Россия и Китай будут действовать согласованно, отстаивая интересы друг друга», — заключил Максим Жаров.

Ранее США обвинили китайскую компанию Huawei в краже коммерческой тайны и «тесных связях с правительством Китая», после чего внесли ее в «черный список».