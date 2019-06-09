Зеленский на съезде партии «Слуга народа» представил кандидатов на выборы

Киев, 9 июня. Партия нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа»представила 20 кандидатов на внеочередные выборы в Раду. Список огласили на съезде партии в Киеве.

Как отмечают местные СМИ, своих «слуг» в Национальный ботанический сад имени Гришко Зеленский доставил на гольф-карах. По мнению главы страны, то, что собрание проходит именно в этом месте очень символично.

«Я верю, что благодаря людям, которые сегодня тут с нами, Украина расцветёт и будем сажать», — пообещал политик.

В первую сотню кандидатов, по словам Зеленского, вошли эксперты, которые вместе с ним прошли избирательную кампанию, участники его команды из регионов, и те, кто прошел отбор в онлайн-проектах. У всех из них, по его мнению, есть «прекрасные идеи» для реализации в Раде нового созыва.

При этом он признался, что партии не хватило времени чтобы проверить всех кандидатов.

«Возможно кому-то, скажем, так, недобропорядочному удалось нас немножечко обдурить», — не исключил он.

Сегодня первую десятку своих кандидатов в депутаты парламента представила и партия «Европейская солидарность». Список презентовал ее лидер, бывший президент страны Петр Порошенко. По его словам, в числе кандидатов есть «фантастический патриот Украины» Андрей Парубий, сам Порошенко и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Ранее на Украину вернулся третий президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он возглавляет украинскую партию "Рух новых сил". На Украине высказывалось мнение, что политик непременно будет участвовать в выборах, однако он эти мифы развеял, заявил, что партия будет участвовать в избирательном процессе самостоятельно.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля. Указ об этом Зеленский подписал в день своей инаугурации.