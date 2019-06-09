The National Interest рассказал об «убийце американского флота» в Крыму

Москва, 9 июня. Россия выстраивает в Крыму неуязвимую систему береговой обороны, которая представляет серьезную угрозу для американского флота. Об этом говорится в статье авторитетного американского журнала The National Interest.

По данным издания, в Крыму создана эшелонированная береговая оборона, которая состоит из противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Кроме того, в ее основу входит стационарный ракетный комплекс «Утес», который является «настоящим убийцей американского флота».

Советский береговой стационарный комплекс «Утес» с крылатыми ракетами П-35Б был принят на вооружение в 1972 году. Ракета П-35Б предназначалась для атаки крупных надводных целей.

В 2016 году специалисты «НПО машиностроения» восстановили ракетный комплекс «Утес». Для подтверждения готовности комплексов из них были произведены пуски крылатых ракет П-35, которые прошли успешно.

Во времена СССР в Крыму были созданы два комплекса «Утес». Оба объекты расположены на высоте 500 метров над уровнем моря. При этом большая часть комплекса находится под землей и способна выдержать ядерный удар.

После распада СССР один «Утес» оказался на территории Украины, где он постепенно пришел в негодность. Второй комплекс был законсервирован, а после воссоединения Крыма с Россией восстановлен.

По мнению экспертов The National Interest, «Утес» является «грозным оружием», которое способно поражать надводные цели на расстоянии до 300 километров. При этом одной ракеты П-35Б достаточно для того, чтобы вывести из строя крейсер или фрегат, передает «ПолитРоссия».