«Стрижи», «Беркуты» и «Русские витязи» продемонстрировали высший класс в небе над Севастополем

В Севастополе тысячи людей с набережной Корнилова наблюдали за авиашоу над Севастопольской бухтой, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Пилотажные группы «Беркуты», «Стрижи» и «Русские витязи» продемонстрировали не только высококлассное мастерство управления самолетов, но и приемы воздушного боя.

Конечно же, в замедленном исполнении, чтобы это можно было разглядеть не с помощью приборов, но и человеческим глазом. Самолеты переворачивались, зависали в воздухе, отстреливали тепловые помехи; вертолеты кланялись публике — и все это в течение полутора часов.

«Это грандиозно, — делится восторженными впечатлениями в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей супружеская пара зрителей, Олег и Ирина Соломенцевы. — Гордость распирает за наших летчиков. И вообще очень красиво, мощно и великолепно, восхищаемся и «Витязями», и «Стрижами». Мы впечатлены, нам очень понравилось».

Надо сказать, что сегодня погода порадовала и авиаторов, и зрителей: не было яркого палящего солнца, а тучи, которые надвигались, так и не дошли до центра города. Таким образом, никому не было жарко, а авиаторам можно было эффектно демонстрировать заход в облако и выход из него.

Зрителям продемонстрировали полеты в воздушных строях на тяжелых истребителях Су-35, Су-30СМ, Су-27СМ и МиГ-29.

Вертолетные пилотажные группы показывали, как Ми-28 «Ночной охотник» отслеживает цель и заходит на нее боевым курсом, пилоты Ка-52 «Аллигатор» демонстрировали, как «ввинчиваются» в небо, набирая высоту и отстреливая тепловые ловушки.

Ка-52 также показал, что такое полет боком и мгновенный разворот на цель. Если вертолетчики демонстрировали свое искусство на расстоянии в 50 м, максимум 100 м, то самолеты, конечно, так низко не опускались, иначе бы всю публику попросту «смыло» бы с набережной города-героя воздушной и звуковой волной.

И хотя истребители во время форсажа издают невероятный шум, детского плача не было. Судя по всему, самые маленькие зрители завороженно смотрели на то, что западная публика называет top gun — «лучшее оружие».