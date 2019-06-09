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14:00 9 Июня 2019

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в июне. События дня. ФАН-ТВ

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ДТП в Сочи

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в июне. События дня. ФАН-ТВ

В Сочи столкнулись два экскурсионных автобуса. Пострадали 26 человек, среди них есть дети. На место экстренно выехали 19 бригад медиков, которые мгновенно оказали помощь всем пострадавшим. Три человека сейчас находятся в больнице в операционных отделениях.

Прямая линия с президентом

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в июне. События дня. ФАН-ТВ

20 июня в 12 часов по московскому времени пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. Задать волнующий вопрос президенту России сможет каждый житель страны. Прием обращений уже начался, а закончится он 20 июня. Отправить свой вопрос можно по СМС-сообщению на номер 0–40–40, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Еще один способ — позвонить в Единый центр обработки сообщений по номеру 8–800–200–40–40. 20 июня президент ответит на самые актуальные вопросы, которые касаются нашей с вами жизни. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте kremlin.ru.

Отстранение президента Молдавии

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в июне. События дня. ФАН-ТВ

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона. На его месте теперь ранее исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип. Такое решение суда Додон назвал «узурпацией».
«Это отчаянный шаг — воспользоваться подконтрольным Конституционным судом в целях дальнейшей узурпации власти», — сказал президент Молдавии Игорь Додон.
Какова цель Конституционного суда? Все просто — распустить парламент и назначить досрочные выборы. Ранее Додон категорически отказывался это делать, а Филип уже подписал указ. Напомним, накануне ситуация в Молдавии вышла из-под контроля. Дело в том, что время, отведенное парламенту на формирование правительства, истекло 7 июня. Но, несмотря на это, через день депутаты выбрали премьер-министра. Конституционный суд признал незаконным эти действия. В свою очередь, Додон планирует обратиться в Совбез ООН.

Джонсон о Brexit

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в июне. События дня. ФАН-ТВ

Никаких «отступных». Так бывший глава британского МИД и кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон прокомментировал выплату Европейскому союзу за Brexit. Он отметил, что Лондон не отдаст 50 миллиардов долларов до тех пор, пока сделка о выходе из ЕС не удовлетворит Великобританию.
«Я думаю, нашим друзьям и партнерам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того времени, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий. Я всегда считал, что это странно, что мы должны согласиться выписать этот чек целиком до того, как заключим итоговую сделку», — сказал Борис Джонсон, экс-глава МИД Великобритании.
Напомним, что кризисный выход из Евросоюза привел премьер-министра Великобритании Терезу Мэй к отставке. Голосования за варианты сделки по Brexit проходили множество раз, но идеи Мэй всегда отвергали. Выход из Евросоюза перенесли на 31 октября. Чем все закончится? Будем ждать решения нового премьер-министра Великобритании. Судя по смелым заявлениям Джонсона, в своих силах он даже и не сомневается.

Штрафы за кражу электричества

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в июне. События дня. ФАН-ТВ

В России ужесточили наказание за кражу электричества. Недобросовестные жители страны, которые повторно попались на краже, должны будут заплатить до 30 тысяч рублей. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. А, вот, если среди коммунальных мошенников оказались должностные лица, то их за это могут отстранить от работы. Да и штраф придется заплатить немалый — до 200 тысяч. Что касается тех, кто впервые решил незаконно «навариться» на коммунальных услугах, то они неизменно должны будут отдать от 10 до 15 тысяч рублей.