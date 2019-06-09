Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в июне. События дня. ФАН-ТВ

ДТП в Сочи
В Сочи столкнулись два экскурсионных автобуса. Пострадали 26 человек, среди них есть дети. На место экстренно выехали 19 бригад медиков, которые мгновенно оказали помощь всем пострадавшим. Три человека сейчас находятся в больнице в операционных отделениях.
Прямая линия с президентом
20 июня в 12 часов по московскому времени пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. Задать волнующий вопрос президенту России сможет каждый житель страны. Прием обращений уже начался, а закончится он 20 июня. Отправить свой вопрос можно по СМС-сообщению на номер 0–40–40, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Еще один способ — позвонить в Единый центр обработки сообщений по номеру 8–800–200–40–40. 20 июня президент ответит на самые актуальные вопросы, которые касаются нашей с вами жизни. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте kremlin.ru.
Отстранение президента Молдавии
Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона. На его месте теперь ранее исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип. Такое решение суда Додон назвал «узурпацией».
«Это отчаянный шаг — воспользоваться подконтрольным Конституционным судом в целях дальнейшей узурпации власти», — сказал президент Молдавии Игорь Додон.
Какова цель Конституционного суда? Все просто — распустить парламент и назначить досрочные выборы. Ранее Додон категорически отказывался это делать, а Филип уже подписал указ. Напомним, накануне ситуация в Молдавии вышла из-под контроля. Дело в том, что время, отведенное парламенту на формирование правительства, истекло 7 июня. Но, несмотря на это, через день депутаты выбрали премьер-министра. Конституционный суд признал незаконным эти действия. В свою очередь, Додон планирует обратиться в Совбез ООН.
Джонсон о Brexit
Никаких «отступных». Так бывший глава британского МИД и кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон прокомментировал выплату Европейскому союзу за Brexit. Он отметил, что Лондон не отдаст 50 миллиардов долларов до тех пор, пока сделка о выходе из ЕС не удовлетворит Великобританию.
«Я думаю, нашим друзьям и партнерам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того времени, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий. Я всегда считал, что это странно, что мы должны согласиться выписать этот чек целиком до того, как заключим итоговую сделку», — сказал Борис Джонсон, экс-глава МИД Великобритании.
Напомним, что кризисный выход из Евросоюза привел премьер-министра Великобритании Терезу Мэй к отставке. Голосования за варианты сделки по Brexit проходили множество раз, но идеи Мэй всегда отвергали. Выход из Евросоюза перенесли на 31 октября. Чем все закончится? Будем ждать решения нового премьер-министра Великобритании. Судя по смелым заявлениям Джонсона, в своих силах он даже и не сомневается.
Штрафы за кражу электричества
В России ужесточили наказание за кражу электричества. Недобросовестные жители страны, которые повторно попались на краже, должны будут заплатить до 30 тысяч рублей. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. А, вот, если среди коммунальных мошенников оказались должностные лица, то их за это могут отстранить от работы. Да и штраф придется заплатить немалый — до 200 тысяч. Что касается тех, кто впервые решил незаконно «навариться» на коммунальных услугах, то они неизменно должны будут отдать от 10 до 15 тысяч рублей.