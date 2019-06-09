Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко назвал первую десятку кандидатов «ЕС» на выборы в Раду

280
0 Оставить комментарий

Порошенко назвал первую десятку кандидатов «ЕС» на выборы в Раду

Киев, 9 июня. Бывший украинский президент Украины Петр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность», представил десять кандидатов на внеочередные выборы в Раду. В первую десятку попал «фантастический патриот Украины» Андрей Парубий.

Именно так Порошенко назвал спикера парламента. Список депутатов он представил на партийном съезде в воскресенье. Политик подчеркнул, что Парубий также является его другом и «героем трех революций».

В списке помимо Порошенко и «фантастического патриота» значатся первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко и командир взвода 95 отдельной аэромобильной бригады ВСУ Михаил Забродский. Не обошлось и без деятелей шоу-бизнеса. Так, среди кандидатов есть украинская певица и телеведущая София Федина.

Напомним, после поражения не президентских выборах Порошенко заверил, что из политики не уйдет и будет защищать все свои достижения за пять пребывания на посту главы государства. Среди них он указал автокефалию так называемой Православной церкви Украины, курс на ЕС и НАТО.

21 мая новый президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность и тут же подписал указ о роспуске Рады. Внеочередные парламентские выборы были назначены им на 21 июля. После этого партия «Блок Петра Порошенко» поспешила переименоваться в «Европейскую солидарность».  Порошенко тем временем успел стать фигурантом шести уголовных дел. Все они были возбуждены на Украине. Политика, в частности, обвиняют в госизмене после керченской провокации и незаконном обогащении.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров