Киев, 9 июня. Бывший украинский президент Украины Петр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность», представил десять кандидатов на внеочередные выборы в Раду. В первую десятку попал «фантастический патриот Украины» Андрей Парубий.

Именно так Порошенко назвал спикера парламента. Список депутатов он представил на партийном съезде в воскресенье. Политик подчеркнул, что Парубий также является его другом и «героем трех революций».

В списке помимо Порошенко и «фантастического патриота» значатся первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко и командир взвода 95 отдельной аэромобильной бригады ВСУ Михаил Забродский. Не обошлось и без деятелей шоу-бизнеса. Так, среди кандидатов есть украинская певица и телеведущая София Федина.

Напомним, после поражения не президентских выборах Порошенко заверил, что из политики не уйдет и будет защищать все свои достижения за пять пребывания на посту главы государства. Среди них он указал автокефалию так называемой Православной церкви Украины, курс на ЕС и НАТО.

21 мая новый президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность и тут же подписал указ о роспуске Рады. Внеочередные парламентские выборы были назначены им на 21 июля. После этого партия «Блок Петра Порошенко» поспешила переименоваться в «Европейскую солидарность». Порошенко тем временем успел стать фигурантом шести уголовных дел. Все они были возбуждены на Украине. Политика, в частности, обвиняют в госизмене после керченской провокации и незаконном обогащении.