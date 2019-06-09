Панин пригрозил Харламову и назвал его «бездарным КВН-щиком»

Москва, 9 июня. Актер Алексей Панин отреагировал на шутку в свой адрес, которую опубликовал юморист Гарик Харламов. На своей странице в Instagram Панин разместил видео, в котором раскритиковал резидента Comedy Club и пригрозил ему.

Ранее юморист на своей странице в той же соцсети разместил несколько мемов, которые высмеивают скандальную видеозапись с участием Панина. В ответ актер опубликовал в своем аккаунте видеоролик, в котором призвал Харламова прекратить шутки в его адрес и заявил, что имеет некие «рычаги давления» на него.

«Гарик, дорогой. Не буди лихо, пока оно тихо», — заявил Алексей Панин.

Он также добавил, что Харламову стоит прекратить шутить в его адрес, иначе, пригрозил актер, юмориста может ждать «такой же расклад, как с Галкиным».

Кроме того, Панин заявил, что является хорошим артистом и «работал с великими». Харламов же, по его мнению, — «бездарный КВН-щик».

«Закрой свой рот и угомонись!» — резюмировал Панин.

Ранее стало известно, что суд во Владимирской области обязал Панина компенсировать авиакомпании «Победа» ущерб в размере 59 тысяч рублей. Инцидент произошел в декабре 2018 года, когда актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сняли с рейса Москва — Стамбул. Сообщалось, что после замечаний бортпроводника о запрете курения на борту самолета актер устроил пьяный дебош.