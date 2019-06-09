В России назвали захватом власти отстранение от должности президента Молдавии

Отстранение президента Молдавии Игоря Додона от должности и роспуск парламента — государственный переворот и попытка захвата власти в стране. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Отстранение Додона

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Такое решение КС принял по запросу группы депутатов от Демпартии.

Свое решение Конституционный суд мотивировал тем, что Додон отказался подписывать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС. Конституционный суд передал полномочия президента и.о. премьеру Павлу Филипу. Тот подписал указ о роспуске текущего состава парламента и назначил дату досрочных выборов.

Как сообщалось ранее, 7 июня Конституционный суд Молдавии вынес решение, по которому президент был обязан распустить парламент, а также назначить дату досрочных выборов. Это решение последовало через несколько минут после того, как Игорь Додон объявил, что правящую коалицию и новое правительство в Молдавии создать не удалось.

Захват власти

Как отметил Владимир Соловейчик, в Молдавии с 8 июня есть утвержденный законно избранным парламентом премьер-министр, получивший поддержку 61 из 101 депутатов, — и это отнюдь не Павел Филип. Более того, сам молдавский Конституционный суд состоит из граждан другого государства — Румынии — и находится под контролем миллиардера и хозяина Демократической партии Владимира Плахотнюка.

«Плахотнюк, которого давно разыскивают правоохранительные органы РФ за совершение целого ряда уголовных преступлений, с избранием нового председателя молдавского парламента и назначения нового премьер-министра оказался, как говорят в среди таких, как Плахотнюк, «не при делах». Отсюда вытекает и его попытка осуществить государственный переворот и захватить власть» — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, что заявленная молдавскими президентом и новым правительством «жесткая борьба с коррупцией» ставит под вопрос главенствующие позиции Плахотнюка в молдавском бизнесе и молдавской политике. Поэтому он и пошел «ва-банк».

«Разумеется, закон не на стороне Владимира Плахотнюка и его ставленников, поэтому они, скорее всего, сделают ставку на насилие и попытаются повторить события 2009 года, в результате которых была отстранена от власти ПКРМ. Будем надеяться, что этого им не удастся», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве». В документе говорится, что в стране высокий уровень коррупции, а все суды находятся под тотальным контролем олигархов.