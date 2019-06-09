В Молдавии переворот! А мы предупреждали… Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года.

В связи с чем он начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают в работе ему сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

И пишут, и присылают — и слова благодарности, и пакеты документов. Особенно много, как оказалось, собрано на людей из окружения правящего страной много лет олигарха Владимира Плахотнюка. И что вы думаете? Он на самом деле планирует владеть страной вечно! Не останавливаясь даже перед государственным переворотом.

Что, собственно, прямо сейчас и происходит в Молдавии, она же Республика Молдова.

Сейчас можно сказать с полной уверенностью: страна находится в состоянии двоевластия. 7 июня депутаты парламента от Партии социалистов, партии «Достоинство и правда» и партии «Действие и солидарность» (последние две входят в избирательный блок «Акум», пер. с молд. «Сейчас») образовали парламентское большинство, подписав соглашение о создании коалиции.

По закону, в парламенте Молдовы правящее большинство начинается с 51 из 101 депутата. В данной коалиции — 56 человек.

Новое парламентское большинство в тот же день провело гигантскую работу:

— утвердило спикера парламента, коим стала председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная;

— утвердило новое правительство во главе с Майей Санду, председателем партии «Действие и солидарность», причем члены нового Кабмина практически сразу были приведены к присяге;

— отправило в отставку нынешних руководителей Службы информации и безопасности (местный КГБ) и Национального антикоррупционного центра, которых прежде назначило предыдущее парламентское большинство, подконтрольное Демократической партии (то есть олигарху Плахотнюку);

— переподчинило Службу государственной охраны президенту страны, в данном случае — Игорю Додону, бывшему фактическому и до сей поры неофициальному идейному лидеру Партии социалистов;

— приняло декларацию о том, что Молдова в данный момент является «захваченным государством», имея в виду действия своих оппонентов из Демократической партии и в первую очередь ее лидера Владимира Плахотнюка.

Круто, да? И давно пора было!

В тот же день последовала реакция противоположного политического лагеря: председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк (которого до недавнего времени из-за большой паузы между появлениями на публике считали тяжело больным и чуть ли не умершим) заявил, что социалисты и блок «Акум» узурпировали власть в стране.

Демократическая партия не признала результаты голосования за нового спикера и кабмин и заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов. Конституционный суд Молдовы, по мнению многих политологов, де-факто подконтрольный Владу Плахотнюку, заявил о неконституционности создания нового парламентского большинства и назначении нового правительства, сославшись на «некие положения Конституции».

И что вы думаете?

9 июня (в воскресенье!) Конституционный суд в итоге объявил о временном отстранении Игоря Додона от власти и передаче полномочий президента… бывшему премьер-министру, замглавы Демпартии Павлу Филипу.

В центре Кишинева начался митинг, организованный Демпартией. Сотни сторонников ранее контролировавшей правительство страны Демократической партии Молдовы (ДПМ) и так в течение нескольких дней проводили акции протеста у здания парламента. Беспокоились — и не зря.

Потому что, как я написал ранее, был велик шанс, что договорятся противники Плахотнюка — создадут коалицию. Без него.

Так и получилось.

Допустить этого олигарх не мог; вот и требовали «сторонники правящей партии» (согнанные бюджетники и проплаченная массовка), чтобы депутаты договаривались «с учетом мнения членов и сторонников Демократической партии». Потому что еще очень много нужно было успеть «освоить». Как видите, договорились без олигарха — и он решил просто «сбросить фигуры с доски».

Как сообщает мой молдавский коллега, журналист Николай Костыркин, со вчерашнего вечера у зданий правительства, Минфина и прокуратуры стоят палатки со сторонниками Демпартии, которых курирует бывший депутат от Демпартии Константин Цуцу, ранее оправданный по делу об убийстве. О нем я уже рассказывал здесь.

Эксперты утверждают, что Цуцу возглавляет неофициальное боевое крыло Демпартии, состоящее из бойцов смешанных единоборств и других видов спорта. Люди, сидящие перед палатками, либо не показывают свои лица на камеру журналистам, либо открыто заявляют, что они пришли «узурпировать власть»; появляется информация о том, что участникам акции Демпартии обещают тысячу леев за один день.

Второй день в Сети появляются заявления Игоря Додона и близких к нему лиц о факте угроз в их адрес в связи с переходом власти от Демпартии к коалиции социалистов и блока «Акум»; в ночь на 9 июня, по словам некоторых депутатов-социалистов, ожидались аресты представителей нового парламентского большинства.

Выводы парадоксальны и отчасти ужасны. Ибо в данный момент абсолютно неважно, кто из противоборствующих сторон на какие положения закона опирается.

Если взять, например, аргументацию Конституционного суда (прошло 3 месяца с момента выборов, поэтому парламент должен быть распущен), то против этого есть утверждение, поддержанное представителями новой коалиции, — о том, что на момент ее создания (суббота, 8 июня) еще не прошло 3 месяца с момента начала работы парламента.

Президент Додон отметил, что в Конституции написано — президент может, а не должен распустить парламент по истечении упомянутых 3 месяцев.

На сегодняшний день крайне важно то, насколько быстро и решительно будут действовать обе противоборствующие стороны. Сегодня большая часть силовых структур и органов юстиции де-факто остается в подчинении прежней власти, а именно Демократической партии. Это прокуратура, полиция, армия, а также суды всех уровней. Чью сторону возьмут эти госорганы в сложившейся ситуации, вопрос открытый.

И последнее: Конституционный суд уже (!), вот только что вынес решение о том, что парламент нужно распустить. Об этом я еще напишу отдельно подробнее.

Пока что просто скажу, что на Конституционный суд, с точки зрения закона, нет никакой управы, потому что, по закону, ни одного судью этой структуры нельзя снять раньше срока просто так. И до сих пор неясно, придумает ли новая коалиция какую-либо законодательную формулу, с помощью которой нынешний состав Конституционного суда можно будет снять с постов.

В Молдавии в ближайшие дни (да что там, часы!) будет очень жарко. И я подробно расскажу обо всем; потому что благодаря коновалам из СИБ (того самого местного «гэбэ»), выдворившим меня из страны, я в считанные дни стал специалистом по местной тематике.

И надеюсь в скором времени вновь приехать в Молдавию — и взять интервью у людей, которые с нашей информационной поддержкой вышвырнут коррупционеров из власти.

Просто не надо было им так нагло себя вести. С журналистами в том числе.

Первая часть цикла: здесь.

Вторая часть цикла: здесь.

Третья часть цикла: здесь.

Четвертая часть цикла: здесь.

Пятая часть цикла: здесь.

Шестая часть цикла: здесь.

Седьмая часть цикла: здесь.

Восьмая часть цикла: здесь.