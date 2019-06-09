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Невзоров выступил на «подтанцовке» у Шнурова на закрытой вечеринке ПМЭФ

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Невзоров выступил на «подтанцовке» у Шнурова на закрытой вечеринке ПМЭФ

Санкт-Петербург, 9 июня. Известный журналист Александр Невзоров станцевал на концерте солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на закрытой вечеринке в рамках ПМЭФ. Фрагменты своего выступления он опубликовал на личной странице в Instagram.

Накануне в Северной столице по случаю закрытия ПМЭФ-2019 состоялась закрытая вечеринка, где по традиции выступил Сергей Шнуров с группой «Ленинград».

Музыканты исполнили несколько известных хитов, а одну из песен Шнуров посвятил журналисту. Солист «Ленинграда» отметил, что Невзоров обычно прохладно относится к музыке, но композиция «Любит наш народ» пришлась ему по душе. После этих слов Шнуров позвал друга на сцену,  призывая его «подтанцовывать» по мере своих возможностей.

Невзоров выступил на «подтанцовке» у Шнурова на закрытой вечеринке ПМЭФ

Невзоров не стал устраивать бурных танцев, но на сцену все же поднялся и походил по ней, переминаясь с ноги на ногу. Под одну из песен Невзоров даже побил в барабан в такт музыке.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Владимир Прохоров устроил в рамках ПМЭФ свою закрытую вечеринку. Мероприятие прошло в ресторане Shatush на набережной реки Мойки в Петербурге. Прохоров по традиции сам стоял на фейсконтроле, встречая гостей, после чего отплясывал под хиты 1990-х вместе с именитыми гостями VIP-торжества.

 

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Автор: Сергей Петров
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