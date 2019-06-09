Невзоров выступил на «подтанцовке» у Шнурова на закрытой вечеринке ПМЭФ

Санкт-Петербург, 9 июня. Известный журналист Александр Невзоров станцевал на концерте солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на закрытой вечеринке в рамках ПМЭФ. Фрагменты своего выступления он опубликовал на личной странице в Instagram.

Накануне в Северной столице по случаю закрытия ПМЭФ-2019 состоялась закрытая вечеринка, где по традиции выступил Сергей Шнуров с группой «Ленинград».

Музыканты исполнили несколько известных хитов, а одну из песен Шнуров посвятил журналисту. Солист «Ленинграда» отметил, что Невзоров обычно прохладно относится к музыке, но композиция «Любит наш народ» пришлась ему по душе. После этих слов Шнуров позвал друга на сцену, призывая его «подтанцовывать» по мере своих возможностей.

Невзоров не стал устраивать бурных танцев, но на сцену все же поднялся и походил по ней, переминаясь с ноги на ногу. Под одну из песен Невзоров даже побил в барабан в такт музыке.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Владимир Прохоров устроил в рамках ПМЭФ свою закрытую вечеринку. Мероприятие прошло в ресторане Shatush на набережной реки Мойки в Петербурге. Прохоров по традиции сам стоял на фейсконтроле, встречая гостей, после чего отплясывал под хиты 1990-х вместе с именитыми гостями VIP-торжества.