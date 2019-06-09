Исполняющий обязанности президента Молдавии распустил парламент

Кишинев, 9 июня. Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Ранее Конституционный суд Молдавии принял решение о временной передаче полномочий президента премьер-министру Павлу Филипу, а также констатировал наличие условий для роспуска парламента. Президент Молдавии Игорь Додон назвал данную ситуацию «попыткой узурпации власти».

В ходе брифинга Филип подписал указ о роспуске парламента Молдавии, а также назначил досрочные выборы на 6 сентября.

«Мы призываем остальные партии не держаться за должности, а отправиться на суд народа. С тем же призывом мы обращаемся и к президенту Молдавии», — заявил Филип.

Он также добавил, что Демократическая партия Молдавии выступила против досрочных выборов, однако это единственный выход из сложившейся ситуации.

В свою очередь депутаты парламента Молдавии единогласно приняли декларацию, в которой говорится о незаконном назначении Филипа исполняющим обязанности президента. Кроме того, депутаты пообещали обратиться в Совет безопасности ООН и другие международные структуры, передает РИА Новости.

Напомним, парламент Молдавии не смог вовремя сформировать правящую коалицию и правительство страны. Новый кабинет министров во главе с Майей Санду, был сформирован 8 июня, однако новое правительство должно было быть создано до полуночи 7 июня.