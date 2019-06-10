Ливия превращается в новый оплот ИГИЛ*

Террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) ищут новые опорные точки для воссоздания своего «халифата». Из различных источников поступают сообщения о том, что боевиков, получивших опыт войны в Сирии, перебрасывают в ливийскую Мисурату. При этом возглавить их там может сам верховный главарь ИГИЛ1 Абу Бакр аль-Багдади. О том, как охваченная гражданской войной Ливия превращается в новый оплот ИГ1, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Рост активности ИГИЛ

На днях бывший спикер Высшего народного комитета Ливии Муса Ибрагим заявил на своей странице в Facebook о переброске 6000 боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) из сирийской провинции Идлиб. Его источники в Ливийской национальной армии (ЛНА) подтверждают – террористы из боевого крыла «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ) были переброшены турецкими транспортными самолетами, которые приземлились в международном аэропорту Мисураты и на военном аэродроме «Митига».

В рамках операции, проводимой под эгидой турецкой разведки MIT и британской MI6, боевики-джихадисты из Сирии выполняют фактически роль платных наемников, которые, по словам Ибрагима, должны «вновь раскрутить в Ливии спираль исламского терроризма».

Для большей эффективности ИГ и «Ан-Нусра», фактически став вассалами одного хозяина в Ливии, действуют там как «сообщающиеся сосуды» и всегда готовы помочь друг другу. Так, в той же Мисурате ранее были арестованы 11 боевиков ИГИЛ, которые свободно чувствовали себя на территории, контролируемой силами Правительства национального согласия (ПНС).

Шесть тысяч боевиков, имеющих боевой опыт - серьёзная сила, особенно с учетом сравнительной слабости Ливийской Национальной Армии Халифы Хафтара. Их появление может в корне изменить расстановку сил в Триполи. Силы операции «Аль-Карама» насчитывают примерно 25 тысяч человек. Активизация террористов на юге страны отвлекает силы от операции в Триполи. В обозримом будущем группировка войск ЛНА, задействованная в операции «Аль-Карама» увеличится вряд ли. Более того, часть сил может быть брошена на подавление террористической активности в глубоком тылу Хафтара.

Объединённые силы, обороняющие Триполи и условно подконтрольные ПНС, составляют около 18 тысяч «штыков». И если к ним присоединится еще 5-6 тысяч опытных боевиков, продвижения в Триполи Хафтару не видать. Однако не стоит забывать, что такое большое количество бойцов даже без снаряжения пришлось бы перебрасывать несколькими самолётами или транспортными кораблями. Их прибытие не прошло бы незамеченным местными жителями.

В то же время, исходя из характера боевых действий и информации из открытых источников, можно предполагать, что переброска опытных боевиков в Ливию всё-таки идёт. Это не боевые соединения, по крайней мере, пока, но полевые командиры, которые в состоянии привести разношерстные банды триполийских боевиков в относительный порядок. Мобилизационного резерва в Ливии немало для обеих сторон, а вот кризис условного «младшего офицерского состава» заметен. Опытные полевые командиры смогут как минимум наладить взаимодействие между различными формированиями.

Помимо определенных военных успехов для ПНС это приведет к формированию «питательной среды» для возникновения мощного крыла «Аль-Каиды» или ИГ. Полевой командир – это ещё и вербовщик, и, получив доступ к людям, может склонить их на свою сторону. Таким образом, принимая помощь от Турции в виде снаряжения, а главное «личного состава», премьер Ливии и глава ПНС Фаиз Сарадж обрекает Триполи на судьбу новой столицы «Аль-Каиды», или, если угодно, новой столицы «Халифата».

В начале мая боевики ИГ атаковали отряды ЛНА в районе Себхи, убив не менее девяти человек, и повторили налет буквально парой дней позже. 9-го числа бандгруппы напали на домовладении в городе Годдва чуть южнее, в результате чего погибли как минимум три местных жителя. Еще через неделю произошла крупная атака около населенного пункта Зелла в центральной части страны – тогда исламистами были убиты двое военных ЛНА, а еще четверо похищены.

Нападения не прекращались и весь месяц до этого. Одно из самых громких апрельских нападений террористов разворачивалось в районе города Фукаха – тогда погибли бойцы ЛНА, и были похищены ряд мирных жителей.

Чтобы узнать наглядно об усилении активности террористов ИГ, откройте карту по ссылке здесь.

Представители ЛНА неоднократно подчеркивали, что постоянные нападения ИГ на юге страны нацелены на то, чтобы оттянуть силы Халифы Хафтара от операции в Триполи и по возможности парализовать любые боевые действия против ПНС. С января по начало апреля 2019 года «Исламское государство» не взяло на себя ответственность ни за один теракт в Ливии, однако затем всего за месяц оно совершило не меньше девяти вылазок в зоне контроля ЛНА.

Таким образом, армия Хафтара в настоящее время играет важнейшую роль в противодействии «Исламскому государству» и «Аль-Каиде в странах исламского Магриба» (запрещена в РФ) в Ливии. Но, безусловно, с прибытием подкреплений, состоящих из прошедших сирийскую войну боевиков, эти террористические атаки значительно участятся. Тем более что вместе с ними из САР, скорее всего, прилетел одиозный главарь террористов Абу Бакр Аль-Багдади.

Возвращение «халифа»

В своем обращении в конце апреля лидер ИГ высоко оценил нападение своих ливийских сторонников на Фукаху, приказав им «измотать врага и лишить его всех сил». Тем самым он фактически призвал местных террористов к войне на истощение против ЛНА. Надо отметить, что еще в декабре 2017 года Аль-Багдади рекомендовал своим головорезам сконцентрировать усилия на Ливии, чтобы компенсировать потери в Сирии и Ираке.

Как сообщает лондонское агентство The Daily Express, Британия направила в Ливию свою авиацию для поиска террориста №1. В ее задачи входит поиск и определение размещения всех скоплений боевиков ИГ, вместе с которыми может находиться Аль-Багдади. За его голову назначена награда в 25 миллионов долларов, и британские военные не сомневаются, что лидер исламистов в итоге угодит в капкан, как некогда Усама бен Ладен.

«У нас есть надежные сведения, однако их необходимо подтвердить, — заявил источник в армии Великобритании в середине мая. – Воздушный компонент этой операции дает нам высококлассные разведданные, чтобы мы смогли определить группировки и людей, которые, как нам известно, были или являются членами внутреннего круга приближенных Аль-Багдади».

Местные СМИ отмечают, что предположения о том, что террорист №1 находится в Ливии, могут быть, в частности, основаны на внешнем виде одежды, в которой он предстал в последнем видео. Кроме того, он сидит на подушках, обшитых тканью, в точности похожей на продукцию государственной фабрики в Мисурате.

«Гуманитарная помощь» от Анкары

При этом боевикам в Ливии, фактически выступающим на стороне признаваемого Западом временного правительства, потворствует целый ряд иностранных государств. Среди них особо выделяется Турция, которая оказывает всестороннюю поддержку ПНС в Триполи.

Осознавая, что ситуация в Сирии рано или поздно кончится катастрофой для ее «карманных» боевиков, Анкара начала перебрасывать их из Идлиба в Триполи для борьбы с силами Хафтара. Вместе с ними в Ливию переправляются оружие и боевая техника, с которыми отряды ПНС воюют против ЛНА.

Примеров участия турецких «военных советников», помогающих бойцам ПНС, масса. Например, группировки, сплотившиеся вокруг Сараджа, регулярно используют для авиаударов по противнику беспилотники производства Турции.

Самым ярким свидетельством поддержки со стороны Анкары стало прибытие крупного транспортного корабля Amazon под флагом Молдавии, который привез 18 мая из турецкого порта Самсун десятки бронеавтомобилей Kipri, изготовленных в Турции, а также ПТРК и ПТУР для отрядов ПНС. На том же судне было доставлено большое число радикалов.

Уже через два дня стало известно о прибытии в порт Мисураты новой партии боевиков-исламистов, которые присоединились к силам Сараджа. Именно эти радикалы, как передают источники в ЛНА, стоят за отключением водоснабжения в Триполи. Иностранных наемников не волнует дальнейшая судьба Ливии и ее народа, потому они спокойно разрушают важнейшую гражданскую инфраструктуру только ради достижения своих целей.

Под угрозой – вся Африка

Два года назад Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ нанесла сокрушительное поражение отрядам террористов «Исламского государства». Сейчас становится очевидным, что джихадисты и их главные спонсоры готовы вновь возродить самопровозглашенный «халифат», перенеся его в Северную Африку. И очевидно, что угроза, которую несет ИГ для Ливии, в настоящее время только растет.

В случае если Аль-Багдади, действительно, находится где-то в Мисурате и смог заручиться поддержкой не только «Ан-Нусры», но и «Братьев-мусульман» (деятельность запрещена в РФ), и Турции, боевые возможности террористов в Северной Африке возрастут неимоверно.

Учитывая, насколько эффективны в последнее время были действия чернокожих исламистов в Буркина-Фасо, Нигере, Чаде, Камеруне и Нигерии, где боевики даже смогли взять под контроль часть территории, можно ждать возникновения единого джихадистского фронта на разобщенном континенте.

В отличие от Ближнего Востока, к которому постоянно прикован взгляд политиков и СМИ, в Африке многие инциденты проходят практически незамеченными, а правительства региональных стран обладают значительно более ограниченными силами для противостояния терроризму. Это означает, что замедленная реакция мирового сообщества может поставить ситуацию там под угрозу.

1 Организация запрещена на территории РФ.