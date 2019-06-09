Составлен топ-5 самых брутальных внедорожников для настоящих мужчин

Москва, 9 июня. Автоэксперты составили топ-5 самых брутальных внедорожников для настоящих мужчин.

Последнее место присудили легендарному Mercedes-Benz Gelandewagen. Начиная с 70-х годов прошлого века эту тяжелую машину оснащали мощными двигателями, которые позволяли ей быть маневренной и динамичной.

Любители езды по бездорожью всегда высоко ценили Nissan Patrol. Японца также включили в список. Специалисты отметили высокий потенциал его мощного двигателя и отличную подвеску. Кроме того, у этого внедорожника и весьма комфортный салон.

Третье место получил американский автомобиль Hummer H2. Как отмечает издание «Автоновости», его предшественников специально создавали для нужд американских военных, этим он обязан своими отличными характеристиками. Правда, минусом этого «монстра» является непомерный аппетит движка.

Серебро взял британский Land Rover Defender с аскетичным дизайном, крепкой рамой и постоянным полным приводом. Победителем стал Toyota Land Cruiser 200. По мнению авторов рейтинга, каждая модификация японца становится все более надежной и комфортной.

Ранее агентство «Автостат» составило топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России. Пальма первенства досталась корейскому кроссоверу Hyundai Creta. В мае показатель его продаж составил 5 тыс. 781 автомобиль. Таким образом, он стал лидером в сегменте SUV.