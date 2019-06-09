В Совфеде оценили признание Киева, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Остановить гражданскую войну в Донбассе киевской администрации не дадут Соединенные Штаты. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Признание администрации Зеленского

Пресс-секретарь новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире украинского телевидения допустила, что Вооруженные силы Украины убивают мирных жителей на территории Донбасса. По ее словам, украинские военные очень часто попадаются на «провокации», когда по ним якобы открывается огонь из жилых домов, детских садов и других мест, где находятся мирные жители.

«И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», — заявила она.

Так Юлия Мендель прокомментировала предложение официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы. Он ранее заявил, что запрет на «стрельбу в ответ» должен быть прописан документально.

По мнению Кучмы, это необходимо сделать для того, чтобы Киев показал, что он на самом деле хочет «режима тишины». В ответ на это генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела в связи с предложенной инициативой.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. Киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против жителей юго-востока Украины, которые были не согласны с государственным переворотом в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тыс. человек. Россия не является участником гражданского конфликта на Украине, но активно помогает гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР.

Робкие шаги

Как отметил сенатор Франц Клинцевич, необходимо подождать конкретных действий новой украинской власти. Сегодня их риторика пока что остается прежней.

«Но в отдельных нюансах начинают возникать проявления объективности. Они говорят о том, что на Украине действительно происходит. Провокацию всегда осуществляют ВСУ, как правило, националистические формирования. Они не регулируются законом. Они провоцируют, а ополченцы вынуждены отвечать. Вот в чем дело», — пояснил Франц Клинцевич.

Как заметил сенатор, без решения гражданского конфликта в Донбассе Зеленский не сможет двигаться дальше по своей политической карьере. Но, как считает политик, беда заключается в другом.

«Настоящие хозяева Украины уже считают, что поставили Зеленского в стойло. Эти люди не предполагают варианта разрешения конфликта. Они, как и Петр Порошенко, будут требовать активизацию боевых действий с дальнейшей попыткой втянуть Россию в этот конфликт. Сделать это можно только осуществляя геноцид мирного населения, а также проводя широкомасштабные боевые действия, вплоть до нарушения государственных границ», — добавил Франц Клинцевич.

Сенатор напомнил, что Зеленский обещал остановить гражданскую войну в Донбассе. Но сделать это, по мнению политика, ему не дадут.

«Если он это сделает, то станет серьезной проблемой американцев. Это значит импичмент, новые выборы и политическая гонка, а также полная деградация социальной и экономической ситуации на территории Украины. Зеленский это понимает. Отсюда и робкие шажки», — заключил Франц Клинцевич.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с Донбасса.