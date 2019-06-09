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Военные РФ и Турции зафиксировали случаи стрельбы в Латакии, Хаме и Идлибе

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Военные РФ и Турции зафиксировали случаи стрельбы в Латакии, Хаме и Идлибе

Москва, 9 июня. Военные России и Турции зафиксировали случаи стрельбы в трех провинциях Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ.

Отмечается, что российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала 11 случаев стрельбы. 10 из них зафиксированы в провинции Латакия, еще один — в провинции Хама.

Турецкие военные сообщили о восьми случаях стрельбы: провинция Идлиб — один, Хама — семь.

Также сообщается, что Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции за минувшие сутки. В населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор было выдано 500 продовольственных наборов общим весом более 2,17 тонны. В лагере беженцев «Джиндерия» провинции Латакия было выдано также 500 продовольственных наборов общим весом 2,17 тонны.

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Автор: Регина Пак
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