Венедиктов поставил себя выше суда и оправдал Голунова, игнорируя законы России

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов решил поручиться за задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого ранее во время личного досмотра и обыска дома полицейские нашли наркотики. Изначально документы планировалось передать в канцелярию Никулинского суда, где должно было рассматриваться дело журналиста. Однако канцелярия учреждения была закрыта, и глава «Эха Москвы» отправился к адвокатам сотрудника СМИ в отделение полиции, где находился задержанный.

Венедиктов поддержал мнение большинства оппозиционеров и либералов, заявив, что работник «Медузы» не представляет никакой опасности и вообще «не виноват». Таким образом, главред «Эха Москвы» в какой-то степени попрал законодательство, судебную систему и компетентность государственных органов. Не зная всех обстоятельств дела, не имея информации об оперативных данных, не находясь в тесных отношениях с задержанным и не являясь судьей, журналист вынес свой «оправдательный вердикт». В том числе основываясь на позитивной оценке личности Голунова другими работниками СМИ.

Подозревал ли кто-то в добром учителе Чикатило убийцу? Это очень грубое сравнение, но оно отлично показывает, что может скрываться под внешней благонамеренностью. Иными словами, чужая душа — потемки. Только компетентные органы и суд могут установить вину или ее отсутствие, но никак не журналисты, считающие, что всему виной политические мотивы.

Жалкое упрямство оппозиционеров

Гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев указал на упрямство оппозиционеров, которые, несмотря на факты, продолжают выгораживать сотрудника «Медузы».

«Антироссийски настроенные граждане, вроде господина Венедиктова, сейчас готовы поручиться за Голунова, но это выглядит неубедительно и жалко. У правоохранительных органов, наверное, есть фактура, реальные основания — когда они принимали решение задержать Голунова, они знали, что задерживают распространителя наркотиков. Всю информацию необходимо проверять, чем сейчас и занимаются правоохранительные органы. Но господин Венедиктов и другие записные «борцы с режимом» считают, что они знают больше и их позиция на 100% достоверная», — отметил Зубарев.

Ложь вокруг Голунова

Рунет сейчас переживает информационную атаку из-за Голунова, добавил глава издания. Делается это через фейковую информацию, которую и готовят распространители.

«Это известная схема, которую используют американские фонды, когда разрушают государственную систему намеченного для уничтожения государства. Так уже было с Югославией, Ливией, Ираком. Так сейчас хотят сделать с Россией», — напомнил Зубарев.

Однако в этот раз план провалится из-за большого количества лжи вокруг Голунова. Зубарев предложил дождаться решения суда, а уже потом делать выводы.

«Не Венедиктов и другие вражеские России спикеры «Эха Москвы» должны принимать решение о виновности или невиновности», — заключил Зубарев.

Кто такой Венедиктов

Венедиктова уже уличали в аморальном поведении и противоречии самому себе. Например, главный «эховец» любит поучить россиян морали, но сам в юные годы занимался сексом со школьницами. Угрызений совести он не чувствует до сих пор. Как он сам признавал, СССР не Запад, не наказали бы. Примечательна и история с его сыном. Сам главред «Эха Москвы» позитивно отзывается об армии, но своего родного ребенка от службы «отмазал». По документам, Венедиктов-младший живет за границей, что освобождает его от срочной службы в российской армии. На деле же юноша находится в Москве, где работает барменом в кальянной.

Отметим, что Венедиктов является негласным лидером российской оппозиции, которая в большей степени существует на деньги США и зарубежных русофобских фондов. А потому он точно так же транслирует мнение Запада об отсталости России и продвигает чуждые для традиционного российского общества либеральные ценности.

В одной из бесед с писателем Борисом Акуниным на «Эхе» Венедиктов сказал, что не против «встать рядом» с главным русофобом США Джоном Маккейном и экс-президентом Рейганом, который немало усилий приложил для развала СССР.

Он также отметил, что размер государства напрямую влияет на ситуацию внутри этого самого государства. Очевидно, Венедиктову было бы приятно сделать Россию размером с захудалый американский штат или вовсе включить в состав США.