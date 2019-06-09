В «Машине времени» объяснили отмену выступления на Красной площади



Москва, 9 июня. Пресс-секретарь группы «Машины времени» Антон Чернин объяснил отмену выступления коллектива у стен Кремля. По его мнению, организаторы концерта просто испугались, что музыканты скажут «что-то не то» в прямом эфире.

Напомним, «Машина времени» должна была принять участие в большом сборном концерте на Красной площади 12 июня. Организатором мероприятия является компания «Арс». Чернин подчеркнул, что музыкантам не объяснили фактические причины отмены их выступления, но они не расстроились.

Сам Чернин считает, что компания «Арс» просто испугалась «из-за ситуации последних дней».

«Они решили вдруг, что не то скажут в прямом эфире, да с Красной площади. Это мое частное мнение», — заявил агентству «URA.RU».

В самой компании ситуацию никак не прокомментировали.

Известно, что в концерте на Красной площади должны принять участие Александр Розенбаум, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Надежда Бабкина и другие известные российские артисты.

30 мая решение Макаревича выступать у стен Кремля защитил композитор Юрий Лоза. По его мнению, все критикующие лидера «Машины времени» люди «просто дураки». Он напомнил, что музыкант имеет полное право выступать на Дне России.

«Когда ему работать? На Дне Америки? Или на Дне Израиля? — поразился музыкант.

По мнению критиков, Макаревич повел себя двулично и меркантильно, ведь ранее он заявлял о своем отрицательном отношении к воссоединению Крыма с РФ. В совете при Госдуме выразили мнение, что этот концерт загнал Макаревича в ловушку.