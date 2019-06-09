Волочкова села на шпагат на открытии курортного сезона в Анапе

Анапа, 9 июня. Известная балерина Анастасия Волочкова, чье выступление ранее отказался оплачивать из бюджета мэр Анапы, станцевала на открытии курортного сезона в городе, сообщается на сайте муниципального образования города.

«Подарком для зрителей стало выступление заслуженной артистки России, знаменитой балерины Анастасии Волочковой, которая в одном из номеров станцевала вместе с юными анапскими звездочками», — сообщили в администрации.

В основу номера Волочковой лег танец, который она исполнила в клетке на высоте 20 метров. Все трюки артистка выполняла без страховки. По традиции, во время выступления балерина продемонстрировала блистательный шпагат.

Ранее стало известно, что мэр Анапы Юрий Поляков отменил электронный аукцион по закупке услуг по выступлению Волочковой на открытии курортного сезона в городе. Чиновник тогда пояснил свои действия тем, что выступает против траты денег из городской казны на подобные развлечения. Теперь на деньги, которые должны были пойти оплату выступления артистки, закупят костюмы и музыкальные инструменты для местных творческих коллективов.

Волочкова после отмены аукциона в свою очередь заявила, что все равно выступит в Анапе. Балерина сказала, что сделает подарок жителям курортного города и выступит перед ними бесплатно. Она выложила в своем Instagram фрагмент будущего выступления и рассказала, что репетирует сложные трюки по шесть часов в день.

Артистка уточнила, что согласна с позицией чиновников и деньги должны пойти на целевые нужды города. При этом Волочкова подчеркнула, что мэр Анапы «решил попиариться за ее счет», так как никаких переговоров о деньгах за ее выступление не велось.