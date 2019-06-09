ПМЭФ-2019 побил рекорд по количеству заключенных соглашений. Тема недели. ФАН-ТВ

Экономические, политические и спортивные результаты ПМЭФ разберем в очередном выпуске «Темы недели».

Петербург снова стал бизнес-столицей планеты. Уже в двадцать третий раз здесь прошел Петербургский международный экономический форум. Именно в городе, открывшем России окно в Европу, заключаются многомиллиардные контракты, обсуждаются мировые тренды и принимаются поистине судьбоносные стратегические решения.

Ведущая экономическая площадка притягивает политические элиты и представителей деловых кругов со всех уголков земного шара. Одним словом, как и во времена реформатора Петра Великого, «все флаги в гости к нам».

В этом году в Россию устремилось рекордное число гостей — более 20 тысяч из 140 стран! Уже второй год подряд самая многочисленная делегация от западного мира представляла, как это ни парадоксально, США. Даже, несмотря на отказ от участия официальных властей, деловые люди от реальных контрактов не отказались.

На престижный форум также прибыли генсек ООН Антониу Гуттериш и представители власти стран Европы. И сразу же куда-то исчезла поднадоевшая западная повестка о мировой изоляции Москвы и антироссийских санкциях. Бизнес понимает: без такого серьезного игрока, как Россия, экономика многополярного мира развалится, словно карточный домик. Не даром наш реальный товарооборот со Старым и Новым Светом в последнее время значительно вырос.

С 2006 года Петербургский экономический форум приобрел международный статус и патронируется президентом России. В этом году Владимир Путин провел на форуме два полноценных рабочих дня. Встретился с главами других государств, руководителями ведущих мировых информагентств из Китая, США, Японии и других стран, и, разумеется, с крупнейшими иностранными инвесторами. В их руках пятая часть мировых активов, а это, ни много ни мало, 15 трлн долларов.

Столь солидные капиталы могут послужить на благо российской экономики. Речь идет о реализации национальных проектов в области инноваций, медицины, технологий будущего, цифровизации и экологии. Это поможет России сделать мощный рывок и оказаться если не впереди планеты всей, то уж в пятерке лидирующих держав точно.

Ставка делается и на развитие огромных территорий государства российского, в том числе за счет совместных проектов с иностранными партнерами. Владимир Путин поручил кабмину до осени представить проекты по развитию Центральной и Восточной Сибири как связующего звена между Европой и Дальним Востоком. Речь идет о налаживании трансконтинентальных маршрутов, строительстве газо- и нефтепроводов.

В рамках российско-китайской конференции по энергетике на полях форума упоминался, прежде всего, трубопровод «Сила Сибири», создаваемый для транспортировки в Поднебесную голубого топлива.

Кстати, в этом году Китай на форуме представляли более тысячи делегатов. Си Цзиньпин прибыл в Россию в дни празднования семидесятилетия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. И теперь эта крепкая дружба имеет еще и прочный бизнес-фундамент.

«Хотел бы подчеркнуть, хотя вы и без меня это хорошо знаете, тем не менее — энергетика является одной из ключевых, наиболее динамично развивающихся сфер в российско-китайском взаимодействии. Мы с моим коллегой и другом, господином Си Цзиньпином, уделяем вопросам энергетическог сотрудничества приоритетное внимание, оказываем поддержку совместным инициативам и проектам. В числе наиболее значимых — освоение Роснефтью с участием партнеров из Китая месторождений в Восточной Сибири. Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Китай. Экспорт российской нефти в прошлом году превысил 67 миллионов тонн», — подчеркнул Владимир Путин.

Только за первый день форума Россия и Китай провели около 20 двусторонних переговоров и подписали почти столько же соглашений в сфере энергетики. Самые амбициозные проекты приобрели вполне реальные очертания. В Тульской области открывается китайский автомобильный завод Great wall. На нем будут производить внедорожники. А в Приморском крае планируется создание совместного агрохолдинга. Эти успехи смотрятся особенно выигрышно на фоне торговой войны Китая и Штатов.

«В чем же источники кризиса международных экономических отношений? Что подрывает доверие между участниками мировой экономики. Считают, что главная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности. И государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций», — добавил российский лидер.

Российская экономика распахивает не просто окно, как в петровские времена, но и двери для иностранного бизнеса. Наша стратегия в пику американской: «не меч, но мир». Не случайно Россия входит в десятку наиболее привлекательных для инвесторов стран Европы.

«Очевидно, что мы начинаем выстраивать ситуацию, которая основывается на наших собственных силах. Привлекаем те страны, которые сегодня готовы с нами работать, в первую очередь это Евразийский экономический союз. Расширяем сферу торговли, делаем более благоприятными условия для торговли, для расчетов, для развития бизнеса. Кто-то ограничивает, а мы наоборот открываемся и реализуем наши собственные условия для развития бизнеса», — отметил первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов.

С теми, кто готов плодотворно сотрудничать с Москвой без пугливой оглядки на Белый дом, в «Экспоцентре» встретился министр иностранных дел России Сергей Лавров. На переговорах с коллегами из ООН, Словакии, Венгрии, Греции, Центральноафриканской республики и других государств помимо двусторонних отношений, туризма и культуры, поднимались темы международных конфликтов. Но преобладала, все же, позитивная риторика. Например, с Грецией обсудили успешный запуск перекрестного года литературы, а с Ботсваной договорились о безвизовом режиме.

Свой проект внедрения краткосрочной электронной визы для иностранных туристов, решивших посетить Северную столицу, предложил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. По сути, это — вариант паспорта болельщика, который прошел успешную адаптацию минувшим летом во время Чемпионата мира по футболу. Тогда город на Неве стал еще и столицей спортивной. Как показывает практика, язык спорта или экономики, как в случае с ПМЭФ, зачастую решает вопросы международного взаимодействия не менее эффективно, чем политические инструменты.