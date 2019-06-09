Сирия, 9 июня. Взрыв в городе Джиср Аш-Шугур в Идлибе привел к гибели мужчины и ребенка. При поддержке ВКС РФ САА нанесла урон боевикам в Хаме. Группа бойцов NDF****** пропала в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли связь с отрядом NDF на западе Дейр-эз-Зора; обстреливают позиции исламистов на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): организовала шествия боевиков в Аль-Бабе на севере Алеппо в память об одном из погибших боевиков.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в столкновениях с САА на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Джиср Аш-Шугур на западе Идлиба.

Провинция Алеппо

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что в городе Аль-Баб в северной части Алеппо прошли демонстрации боевиков в память об Абдул Басите Ас-Саруте — одном из высокопоставленных главарей вооруженной оппозиции, который скончался накануне в больнице в Хаме от травм, полученных в столкновениях с военнослужащими армии САР. В шествии приняли участие исламисты «Сирийской свободной армии» (ССА), под контролем которых находится город. Напомним, джихадист, носивший прозвище «Соловей сирийского восстания», был вовлечен в сирийский конфликт в 2011 году. Известно, что в 2014 он заявил о вступлении в ряды террористов «Исламского государства», однако позднее вновь присоединился к силам оппозиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Halab Today TV передает, что Сирийская арабская армия (САА) потеряла связь с группой бойцов «Национальных сил обороны» (NDF), проводивших обыски в пустыне Бадия Аш-Шам на западе Дейр-эз-Зора. Предполагается, что отряд проасадовских сил мог быть атакован боевиками «Исламского государства», вылазки которых все еще отмечаются пустынных областях. Как известно, многие военные эксперты связывают деятельность террористов в этом районе с близостью американской военной базы «Ат-Танф» в Хомсе, вокруг которой находится оккупированная США территория так называемой зоны безопасности. Ранее не раз поступали сведения о том, что в подконтрольных Вашингтону районах беспрепятственно действуют члены различных вооруженных формирований, в том числе и джихадисты ИГ1. Данные сведения также подтвердил один из радикалов террористической группировки, взятый в плен в провинции Эс-Сувейда.

Провинция Идлиб

На юге провинции не утихает вооруженное противостояние между правительственными подразделениями и боевиками незаконных бандгрупп. Согласно данным военного источника в сети Twitter (anasanas84), под огнем Сирийской арабской армии (САА) оказались военные объекты исламистов в окрестностях города Хан-Шейхун. Кроме того, ударам артиллерии САА подверглись огневые позиции исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Накир, передает интернет-портал Baladi-News. В то же время боевые вылеты в регионе осуществляют сирийские ВВС. Так, точечные авиаудары пришлись по расположениям радикалов на окраине деревни Мадяйя.

Новый взрыв прогремел на контролируемых боевиками территориях региона. Как передает Twitter-канал (IdlibPlus), инцидент произошел в городе Джиср Аш-Шугур, расположенном у границы с Латакией в западной части Идлиба. Детонировало СВУ, заложенное неизвестными в одном из жилых домов, что привело к обрушению здания, а также гибели мужчины и ребенка. Предполагается, что к случившемуся имеют отношение боевики «спящих ячеек» террористической группировки ИГИЛ1.

Провинция Хама

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что, в соответствии с отчетом Сирийской арабской армии (САА), за последние трое суток боевики вооруженной оппозиции понесли серьезные потери в живой силе. Так, по приблизительным подсчетам, были уничтожены не менее 150 джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», а также группировок «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» и «Джейш Аль-Изза». Поддержку силам Башара Асада продолжают оказывать ВКС РФ, проводящие боевые вылеты в зонах дислокации радикалов у Аз-Залакията, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (syriapost1).

Боевики, в свою очередь, вновь публикуют неподтвержденную информацию о потерях в рядах САА. Так, по сведениям Twitter-канала (HalabTodayTV), несколько солдат САА погибли под обстрелом исламистов у населенных пунктов Шейх-Хадид и Керназ.

Тем временем медиапортал Baladi-News передает, что в районе города Джурин на северо-западе Хамы разбился разведывательный беспилотник правительственных сил. Отмечается, что дрон потерпел крушение из-за технического сбоя, произошедшего после вылета.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)